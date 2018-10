So will der Kreis Ravensburg den Pflegenotstand lindern

Freie Kurzzeitpflegeplätze sind im Landkreis Lindau seit Jahren ein viel diskutiertes Thema. In einer Pressemitteilung des alndratsamtes heißt es, dass aktuell in Lindau insgesamt acht Plätze in Reutin zur Verfügung stehen. Dazu kommen drei weitere im Westallgäu in Heimenkirch und Grünenbach-Schüttentobel.

Um die pflegenden Angehörigen bei der Suche nach einem freien Platz zu unterstützen, hat der Landkreis Lindau nun einen Navigator eingerichtet, der detailliert zeigt, wo es in welchem Zeitraum freie Plätze in der Kurzzeitpflege gibt: Rot heißt bereits gebucht, grün steht zur Verfügung. Wobei der Kreis darauf hinweist, dass Angehörige trotzdem das betreffende Heim anrufen und abklären sollten, ob der mit grün markierte Kurzzeitpflegeplatz für ihren Pflegebedürftigen geeignet ist. Bei jedem der vier Häuser hat der Landkreis auch eine Kontaktadresse angegeben, über die ein Kurzzeitpflegeplatz direkt beim Heim gebucht werden kann. Die Navigation ist online zu finden unter www.landkreis-lindau.de/

gesellschaft-soziales unter „Seniorinnen und Senioren“. (lz)