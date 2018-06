So werden ältere Männer glücklich

Mürrische alte Männer kennt jeder. Doch warum ist der reife Mann oft nicht zufrieden? Nadine Sapotnik hat mit dem Urologen Florian Jentzmik (im Folgenden durch ,J’ abgekürzt) und dem Internisten Günther J. Wiedemann (im Folgenden durch ,W’ abgekürzt) über das Glück reifer Männer gesprochen. Beide Mediziner sind an der Oberschwabenklinik in Ravensburg tätig.

Es geht um das Glück reifer Männer. Wann ist ein Mann reif?

W: Ein Mann ist hoffentlich ab 65Jahren reif. Spätestens. Es hat sich eine Menge getan, die Männer bleiben biologisch und auch geistig länger fit. Aber bisher ist das Glück des älteren Mannes eher gering. Männer leben um die sechs Jahre kürzer als Frauen. Das liegt zum einen daran, dass sich Männer häufiger umbringen, und zum anderen daran, dass Männer seltener zur Vorsorge gehen. Außerdem verhalten sie sich häufiger gesundheitsgefährdend. Sie rauchen, sie trinken übertrieben viel Alkohol und sie haben einige Verhaltensweisen, die häufiger zum Tod und einem kürzeren Leben führen. Männerglück muss man also suchen.

Wo müsste man ansetzen, damit Männer sich anders verhalten?

W: Man müsste sich mit den Männern beschäftigen. Aber das ist eine schwierige Sache. Sie sind mürrisch und wollen nicht, dass sie als vergrößerte Prostata gesehen werden und dass die Ehefrau ständig nachfragt: „Hast du schon wieder zugenommen?“ und dazu fallen die Haare aus. Sie wollen eigentlich keine Fragen zur Gesundheit haben. Man müsste Männer zu gesundheitsfördernden Maßnahmen verführen. Und da gibt es welche, die sind durchaus bekömmlich. Zum Beispiel Alkohol. In Maßen ist der gesund.

Wie viel ist denn „in Maßen“?

W: Das ist umstritten. Große Untersuchungen zeigen, dass bei bis zu einem halben Liter Wein am Tag, zwei Bier und einem Schnaps am Tag, gesundheitsfördernde Effekte auftreten. Und wir reden hier von jedem Tag.

Alles zusammen?

W: Nein, entweder oder.

Also nicht mixen?

W: Nein, und auch nicht hintereinander. Aber es gibt Publikationen, in denen steht, dass sechs Drinks oder mehr besser sind, als gar kein Alkohol. Die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen nimmt dadurch ab. Und zwar in einer Weise, wie es kein Medikament dieser Welt vermag. Wenn Sie jemanden fragen würden: Was würdest du machen, um keinen Herzinfarkt zu bekommen? Dann sagt Ihnen jeder: „Aspirin“ plus „Cholesterinsenker“. Das ist eben nicht richtig. Die Sterblichkeit sinkt am meisten durch Alkohol in Maßen. Wie jedes Medikament hat Alkohol unerwünschte Nebenwirkungen, und das ist in diesem Fall die Abhängigkeit. Und die ist nicht selten. Deshalb müssen wir verantwortungsvoll damit umgehen.

Also ist Alkohol schon mal ein Glücksfaktor für Männer?

W: Ja, das ist bekannt. Sie werden dadurch nicht nur glücklich, sondern auch gesund. Aber auch körperliche Bewegung reduziert das Risiko, an Krebs und an Gefäßkrankheiten zu erkranken und macht auch noch Freude. Körperliche Bewegung führt zur Testosteronbildung und das ist bei älteren Männern ein Lebenselixier. Deshalb ist es nicht förderlich, wenn man bei einem älteren Mann das Cholesterin senkt. Denn das hemmt die Testosteronbildung und das wiederum führt zur Traurigkeit des Mannes. Das Wichtigste ist nicht rauchen, ein bisschen bewegen und Alkohol trinken. Den Rest kann man sich sparen.

Von wie viel Bewegung reden wir?

W: Dreimal eine Stunde pro Woche. Oder täglich eine halbe Stunde.

So, dass man ins Schwitzen kommt oder reicht auch ein Spaziergang?

W: Zügig gehen muss man schon, nicht schlendern. Wir müssen einfach die täglichen Wege gehen statt fahren. Das führt zu Glück, weil es die Testosteronbildung fördert und das wiederum bringt Gesundheit. Das sind die wesentlichen Dinge. Die Tabletten kann man sich dann häufig sparen.

Also hängt das Glück der Männer am Testosteron. Und das fehlt vielen?

J: Bei Männern fällt ab dem 50. Lebensjahr der Testosteronspiegel um ein Prozent pro Jahr ab. Es entwickelt sich eine Art „Männliches Klimakterium“, der sogenannte Altershypogonadismus. Testosteronmangel kann man durch Testosteronsubstitution therapieren.

Also wie die Pille bei Frauen? Obwohl das natürlich schon was anderes ist.

J: Es ist schon anders, aber auch ein Hormonpräparat. Eine beliebte Applikationsform ist Testosterongel. Das Testosteron wird dann so wirksam im Körper umgewandelt.

Hormonpräparate werden ja oft etwas kritisch gesehen. Verschreibt man solche Präparate als Arzt gerne?

J: Die hormonelle Therapie bei Männern ist sehr gut messbar, bei Frauen ist das anders. Es geht auch nicht darum, den Testosteronspiegel an sich zu behandeln, sondern darum, den Patienten zu behandeln. Der Testosteronspiegel sollte erst bestimmt werden, wenn der Mann eine Symptomatik aufweist, die auf einen niedrigen Spiegel hinweist. Libidoverlust ist ein ganz entscheidender Faktor, kein Interesse an Sexualität, der Wegfall der morgendlichen Erektion und der Agilität sind ganz, ganz typische Beispiele. Hinzu kommen Abgeschlagenheit und Depressionen. Wir wissen mittlerweile, dass Patienten, die einen niedrigen Testosteronspiegel haben, zu einem ganz hohen Prozentsatz an Depressionen leiden. Bei Männern ab 65 Jahren nimmt die Depressionswahrscheinlichkeit deutlich zu.

W: In diesem Zusammenhang müssen wir auch unbedingt über Vitamin-D reden. Cholesterinsenker, die haben nicht nur die unangenehme Eigenschaft, dass sie die Testosteronkonzentration absenken, sondern auch Vitamin-D. Das ist heute eine wichtige Substanz gegen Krebs und gegen Infektionen. Eine unnötige Einnahme von Cholesterinsenkern führt nicht nur zu Depressionen, sondern auch zu einer deutlich niedrigeren Vitamin-D-Konzentration.

Wann bekommen Männer denn cholesterinsenkende Mittel verschrieben?

W: Der ältere Mann braucht zur Testosteronbildung einen höheren Cholesterinspiegel. Es sei denn, er hat einen Hirnschlag oder einen Herzinfarkt gehabt oder er hat ein Bündel an Risikofaktoren: Er raucht, er säuft, er hat Diabetes und Bluthochdruck. So ein Patient sollte sich bewegen, mäßig Alkohol trinken und nicht rauchen. Und wenn er einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, kann er daraus ordentlich Testosteron machen und auch Vitamin-D.

Die Panik „Oh Gott, mein Cholesterinspiegel ist zu hoch“ ist bei älteren Männern also unbegründet?

W: Völlig. Ich empfehle allen, sich ein Maßband zu kaufen, damit man ein objektives Kriterium hat, wann man einen inakzeptablen Bauch hat. Männer bekommen einen Bauch und verdrängen das. Die Hose rutscht immer weiter runter unter den Bauch und wird „immer länger“. Es gibt einen Grenzwert bei Männern: 102 Zentimeter Bauchumfang. An der dicksten Stelle gemessen. Das ist viel vernünftiger als Cholesterin messen.

Und es ist egal, wie groß oder wie schwer der Mann ist? Es geht einzig und allein um diese 102 Zentimeter?

W: Als Wert Pi mal Daumen ist das ausreichend genau. Der Bierbauch ist entscheidend. Ein Sixpack ist aber auch nicht nötig. Ich habe auch 102. Und laut BMI bin ich übergewichtig. Ich fühle mich aber wohl mit meinem Gewicht.

Wann wird es denn kritisch? 103?

J: Man muss das eingrenzen. Es geht um das Glück reifer Männer, das sollte man nicht an einem Zentimeter festmachen. In jeder Lebensphase gibt es Sorgen. Reifere Männer sind in der Regel wirtschaftlich abgesichert und können trotzdem unglücklich sein. Das hängt an ganz vielen unterschiedlichen Faktoren, aber der Testosteronspiegel spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Sport und Gesundheit spielen da natürlich mit rein, aber die Männer wollen auf gar keinen Fall Getriebene sein, um dies zu erfüllen.

W: Es gibt drei Typen von Männern mit metabolischem Syndrom, die zu mir in die Sprechstunde kommen. Alle drei sind unglücklich. Die einen werden jedes Jahr dicker und hassen sich dafür und sie finden, dass sie gar nicht so viel essen. Diese Männer haben immer versucht abzunehmen. Viele haben auch noch Diabetes und Bluthochdruck. Zu denen sage ich: Sie brauchen nicht wieder versuchen abzunehmen, sondern wir behandeln Ihren Bluthochdruck und Sie genießen ihr Leben. Das macht diese Männer glücklich. Dann gibt es die Erleuchteten – die sind sehr selten. Sie haben bisher nicht davon gehört, welche Lebensmittel fett machen, und die erleuchten Sie durch Aufklärung. Dann nehmen sie ab und sind glücklich. Und dann gibt es die Gruppe, die etwas tun würde, wenn es sich lohnt. Sie sind unmotiviert, weil es sich in ihren Augen bisher nicht gelohnt hat. Bei der körperlichen Untersuchung sehen sie dann oft mit meinen Augen auf den Bauch und die Brüste und genieren sich. Bei denen komme ich nicht mit Kalorientabellen, sondern frage „Die Brüste, die gefallen Ihnen nicht, richtig? Und der Bauch auch nicht, oder? Und die Potenz ist weg, richtig?“

Das hängt alles zusammen. Und dann bin ich im Spiel. Dann erkläre ich, dass im Bauchfett viel Aromatase ist. Das macht aus dem Testosteron das weibliche Hormon Estradiol. Und daher kommen die Brüste. Daher kommt dann auch die fehlende Libido.

Also macht Fett impotent?

W: Da ist was dran.

J: Da ist wirklich was dran. Die Impotenz ist häufig ein Vorbote für kardiovaskuläre Risikofaktoren und auch für den Schlaganfall. Wenn der Verlust der Gliedsteife langsam eintritt, die morgendlichen Erektionen nachlassen, wenn ein Geschlechtsverkehr irgendwann nicht mehr ganz möglich ist – das treibt die Männer ja zusätzlich in eine Depression. Die Partnerschaft steht auf dem Spiel und das ganze zwischenmenschliche Beziehungsgefüge gerät durcheinander. Die Männer grämen sich in sich hinein und verbalisieren das nicht. Ob vermehrtes Fettgewebe direkt zu einer Impotenz führt, ist meines Erachtens nach nicht direkt bewiesen. Es gibt aber verschiedene Hinweise dazu. Es gibt natürlich auch ganz viele adipöse Patienten, die trotzdem potent sind. Obwohl Fettleibigkeit mit einem niedrigen Testosteronspiegel assoziiert ist, gibt es paradoxerweise bei Prostatakarzinompatienten starke Hinweise dafür, dass Männer, die adipös sind, einen aggressiveren Prostatakrebs haben als Normalgewichtige.

Normalerweise behandeln wir nämlich fortgeschrittenen Prostatakrebs damit, indem wir den Testosteronspiegel künstlich senken. Das heißt wir verweiblichen die Patienten, damit dieser Krebs nicht weiter voranschreitet.

W: 51 Prozent aller Männer bekommen Krebs in ihrem Leben. Der häufigste Krebs bei Männern ist der Prostatakrebs.

J: Prostatakrebs ist die dritthäufigste Todesursache beim Mann.

Aber Prostatakrebs ist doch recht gut behandelbar, oder?

W: Ja, vor allem, wenn man ihn früh erkennt. Und der Mann geht eben nicht zur Vorsorge. Es wäre vernünftig, wenn wir die Männer dazu verführen könnten, das doch zu tun. Wenn ich nicht mehr Wasser lassen kann oder Blut im Urin ist, dann wird es Zeit. Einmal jährlich sollte man zum Urologen gehen.

Ab welchem Alter sollte man das machen?

J: Ab 40.

So eine Untersuchung ist also schon mal ein Schritt zum Männerglück. Welche Faktoren gibt es noch?

W: Schlafen. Schlafstörungen sind bei älteren Männern sehr häufig. Die Ursachen dafür sollten immer abgeklärt werden, wenn sie länger andauern. Grundsätzlich hat der ältere Mann im Vergleich zum Säugling nur noch ein Prozent der Lichtdurchlässigkeit der Augenlinse. Dadurch gelangt weniger Licht bis an die Netzhaut hinten im Auge. Wenn dort kein Licht ankommt, wird nach einiger Zeit das Schlafhormon Melantonin ausgeschüttet. Das heißt, die Leute sind ständig müde, aber sie schlafen nachts nicht richtig, weil sie vorher schon immer ein bisschen gedöst haben. Die Tiefschlafphase bleibt dann aus.

J: Viele Männer schlafen zu wenig, weil sie nachts öfter Wasser lassen müssen. Die Männer lassen Wasser durch die Prostata hindurch und wenn sich diese im Zuge des Alterungsprozesses vergrößert, wird die Blase nicht vollständig entleert. Eine gewisse Menge bleibt in der Blase als Restharn zurück. Deshalb müssen die Männer nach ein, zwei Stunden oft schon wieder auf Toilette und so drei-, viermal nachts raus. Dagegen kann man viel tun. Medikamentös oder wenn die Medikamente nicht ausreichen auch durch eine Operation. Das ist ein wichtiger weiterer Aspekt für die Schlaflosigkeit.

Was trägt noch zum Männerglück bei?

J: Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass reife Männer nach einer großen beruflichen Verantwortung zu Depressionen neigen. Männer, die aus dem Berufsleben aussteigen, fallen oft in ein tiefes Loch. Es gibt in der subjektiven Wahrnehmung keine Aufgaben mehr für sie.

Wie ein Teufelskreis kommen dann noch die testosteronabhängigen Veränderungen einzelner Körperfunktionen hinzu, wie der Verlust der Libido, die dem Glück reifer Männer im Wege stehen.

W: Wenn man was ändern möchte an all dem, dann muss man Männer dazu verführen, aktiver zu werden. Nicht einfach auf dem Kanapee sitzen und Fußball schauen, sondern die Enkel begleiten und selbst Sport treiben. Es müsste mehr angeregt werden, dass kurze Wege zu Fuß gegangen werden. Oder auch die Treppe nutzen statt den Aufzug. Man müsste vielmehr die körperliche Bewegung anregen. Es geht nicht um Spitzenleistung, es geht um Freude. Oft führen ganz simple Dinge zum Glück.

Veranstaltung bei Schwäbisch Media

Stellen Sie, gerne auch anonym, Ihre persönlichen Fragen zur Männergesundheit an die beiden Fachärzte. Professor Günther Wiedemann und Professor Florian Jentzmik werden die Fragen bei der Veranstaltung „Das Glück reifer Männer“ am 13.September im Medienhaus Ravensburg sowie im Nachgang in der „Schwäbischen Zeitung“ beantworten. Ihre Fragen können Sie im Internet stellen unter schwaebische.de/maenner oder per Post (Schwäbische Zeitung, Stichwort „Männer“, Karlstr. 16, 88212 Ravensburg). ´

Verkehrsminister möchte die Sicherheit von Senioren im Straßenverkehr verbessern