So feierten sich fremde Menschen „Weihnachten gemeinsam“ in Ravensburg

Bei der Aktion „Weihnachten gemeinsam“ haben in diesem Jahr in Ravensburg Menschen zusammen gefeiert, die sich eigentlich gar nicht kennen. So auch Christa Birkle-Bisch, deren Mann in diesem Jahr verstorben war. Sie wandte sich an den Verein Seniorentreff Ravensburg, der zusammen mit der Freiwilligenagentur der Stadt Ravensburg und den Mehrgenerationenhäusern Weinbergstraße und Rahlentreff der Stiftung Liebenau die Aktion „Weihnachten gemeinsam“ initiierte.

„Ich freue mich auf Weihnachten in einem komplett neuen Umfeld“, sagte Christa Birkle-Bisch vor den Feiertagen und freute sich auf das Ehepaar Schellhorn, mit dem sie feierte. Sandra Schellhorn verbrachte vor fünf Jahren Weihnachten alleine. Vielleicht gerade deshalb wuchs in ihr der Wunsch, an Weihnachten etwas Gutes zu tun.

So verbrachten alle gemeinsam den Heiligabend zu viert: Oliver und Sandra Schellhorn haben neben Christa Birkle-Bisch noch ihre alleinstehende Freundin Renate eingeladen. „Es war sehr harmonisch und interessant“, schrieb Sandra Schellhorn nach dem Festabend. „Die Gäste blieben bis 00.30, das spricht für sich.“