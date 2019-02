So war der „Schmotzige Dunschtig“ in der Region

Für die Narren im Südwesten hieß es am Donnerstag: Früh raus aus den Federn. In vielen Hochburgen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht begann der „Schmotzige Dunschtig“ schon im Morgengrauen mit Fanfaren, Schalmeien und anderen Krachmachern. Am Abend wird es aber ernst.

In Konstanz starteten beispielsweise die „Blätzlebuebe“ bereits um 6.00 Uhr — unterstützt durch den Fanfarenzug und begleitet von „Ho Narro“-Rufen ziehen die Narren dann durch Konstanz. In vielen Gemeinden werden zudem Schüler aus dem Unterricht befreit und Rathäuser gestürmt.

Der „Schmotzige Dunschtig“ bildet zudem auch den Auftakt der letzten Tage der „Fünften Jahreszeit“: Bis Aschermittwoch feiern die Narren im Südwesten dann nochmal ausgelassen. In Stockach am Bodensee wird es am Abend jedoch ernst: Dort tagt traditionell das „Narrengericht“, vor dem sich dieses Jahr CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer verantworten muss.

HIER FINDEN SIE EINEN ÜBERBLICK ÜBER DIE AKTIVITÄTEN IN DER REGION

+++ So lief das Deichelbohren am Schmotzigen in Spaichingen. +++

+++ Narren erobern das Schussenrieder Rathaus. +++

+++ Talheim ist in Narrenhand. +++

+++ Narren übernehmen Eberhardzell. +++

+++ Der Rathaussturm in Trossingen. +++

+++ Dem Himmel ganz nah: Bilder vom Narrenbaumstellen und der Schulstürmung in Bad Waldsee. +++

+++ Narren stürmen die Schulen in Ehingen. +++

+++ Gooooole! So lief der Fasnetsauftakt in Riedlingen. +++

+++ Kißlegg hat die Fasnet mit Schlafmütze eingeläutet. +++

+++ Fasnet in Aulendorf: Die Masken tanzen ums Feuer. +++

+++ Die Narren haben am Schmotzigen Dunschtig das Rathaus in Rietheim gestürmt. +++

+++ So sah der Fasnetsauftakt in Friedrichshafen-Kluftern aus. +++

+++ Hier stürmen die Narren die Schwäbische in Tuttlingen +++

+++ Hohenstadts Schultes beugt sich närrischer Übermacht: die Bilderstrecke +++

+++ Westerheims Sänger ziehen sich zur Fasnet warm an: hier geht's zur Fotogalerie +++

+++ Sigmaringer Narren stürmen die Redaktion +++

+++ Zwiefalter Fasnet nimmt Fahrt auf +++

+++ Tuttlinger Narren spielen Ständchen zur Goldhochzeit +++

+++ Das war der Aalener Rathaussturm: Jetzt regieren die Narren +++

+++ Narren haben erfolgreich das Bopfinger Rathaus gestürmt +++

+++ Hexen treiben im Park Allgäu ihr Unwesen +++

+++ Narren erobern Meckenbeurer Rathaus +++

+++ Die Häfler Narren stürmen das Rathaus +++

+++ Kinderumzug lockt viele auf die Straße +++

+++ Fridinger Schultes droht mit Narrensteuer +++

+++ Narren setzen den Ravensburger OB Daniel „Bohlen“ Rapp ab +++

+++ Hochfasnet beginnt bei sommerlichen Temperaturen +++

Narrensprünge und Umzüge 2019