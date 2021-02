So viele Millionen gehen für die Städtebauförderung in der Wahlkreis

Mit Finanzhilfen in Höhe von 265 Millionen Euro fördert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau auch in diesem Jahr städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen. Davon kämen rund 90,7 Millionen Euro vom Bund. Knapp 6,2 Millionen Euro der Gesamtsumme würden in den Wahlkreis Ravensburg-Tettnang fließen, teilen die Landtagsabgeordneten August Schuler (CDU) und Manne Lucha (Grüne) gemeinsam mit.

Auch Maßnahmen zum Klimaschutz

Mit Hilfe der Städtebauförderung würden bestehende Wohnungen modernisiert, leerstehende Gebäude umgenutzt sowie Flächen aktiviert und so vorbereitet, dass dort neu gebaut werden könne. Ein weiterer Schwerpunkt des Förderprogramms liege auf Maßnahmen zum Schutz des Klimas wie die energetische Sanierung von Altbauten, die Schaffung und der Erhalt von multifunktionalen Grün- und Freiflächen sowie die Reduzierung von Lärm und Abgasen.

Baienfurt erhalte 200 000 Euro. Nach Bodnegg würden 900 000 Euro für die Neugestaltung der Ortsmitte fließen. Mit 400 000 Euro unterstütze das Land die Erneuerung der Ortsmitte Blitzenreute in der Gemeinde Fronreute. 2,8 Millionen Euro bekomme die Stadt Ravensburg für die „Grüne Weststadt“ sowie für das Gebiet „An der Schussen“. Rund 1,2 Millionen Euro an Landesmitteln könne Weingarten in die Grundsanierung des Lindenhofstadions und für Maßnahmen in der Stadtmitte investieren. 250 000 Euro gingen nach Wilhelmsdorf und 400 000 Euro nach Wolpertswende.