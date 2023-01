So viel Gewalt erleben Rettungskräfte im Kreis Ravensburg

An der Aktion „Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte“ haben der Malteser Hilfsdienst Kreisgliederung Ravensburg-Weingarten, das Deutsche Rote Kreuz Weingarten, die Johanniter-Unfall-Hilfe Ravensburg, das Polizeipräsidium Ravensburg, die Feuerwehr Ravensburg, die Feuerwehr Weingarten und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Weingarten und Ravensburg teilgenommen. Sie möchten damit in den Medien auf das Problem aufmerksam machen.

Die Blaulichtfamilie der Region schlägt Alarm: Immer öfter kommt es vor, dass Einsatzkräfte beleidigt und körperlich angegangen werden. 2021 haben Angreifer sogar zweimal versucht, Polizeibeamte zu töten. Aber auch Rettungskräfte berichten von aggressiven Menschen, die sie bei ihrer Arbeit beleidigen und schlagen. Sieben Hilfsorganisationen und Behörden haben sich mit einer Fotoaktion gegen diese Entwicklung zusammengeschlossen.

Klaus Kirsch (Mitte) bringt den ehrenamtlichen DRK-Mitgliedern beim Rotkreuztag Selbstverteidigung bei, falls sie sich gegen aggressive Bürger zu Wehr setzen müssen. (Foto: DRK-Kreisverband RV)

Erst am vergangenen Wochenende hat ein 50-jähriger Kneipengast in Wolfegg einen Notarzt und einen Rettungssanitäter angegriffen, die ihm zu Hilfe kommen wollten, weil er sich in einem apathischen Zustand befand. Die eintreffenden Polizisten beleidigte er „aufs Übelste“, wie es im Polizeibericht heißt. Der Rettungssanitäter wurde leicht verletzt.

Im Jahr 2012 kam es 202 Mal vor, dass Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Ravensburg Opfer von Gewalt wurden, 2019 erhöhte sich diese Zahl auf 304. In den darauffolgenden beiden Jahren senkten sich die Zahlen zwar wieder etwas, das dürfte laut Polizeisprecher Oliver Weißflog aber an den Corona-Lockdowns gelegen haben.

63 Prozent der Aggressoren sind alkoholisiert

Ravensburg ist im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg der Landkreis, in dem im Vergleich zum Bodenseekreis und dem Landkreis Sigmaringen jährlich die meisten Fälle zu verbuchen sind. Alkohol spielt bei der Gewalt gegen die Beamten eine große Rolle. Zwei Drittel (63 Prozent) hatten 2021 schon Alkohol getrunken, als sie auffällig wurden.

Zudem mischen sich laut des Sicherheitsberichts 2021 des Polizeipräsidiums immer mehr unbeteiligte Dritte in das Tun der Polizei ein. Die Beamten werden häufig gefilmt und finden die Aufnahmen später in den sozialen Medien.

Schon 2017 wurde das Gesetz in Bezug auf solche Angriffe verschärft. Was vorher als Körperverletzung geahndet wurde, bringt dem Täter heute eine Mindeststrafe von drei Monaten ein. Die Angriffe nähmen trotz allem zu, so die Polizei. Im vierten Quartal des Jahres 2022 kamen im Schnitt 24 Angriffe monatlich zusammen, so Weißflog.

Zunehmende Verrohung der Gesellschaft

Woher die zunehmende Aggressivität kommt, ist nicht klar. Die Polizei sieht darin allerdings ein gesamtgesellschaftliches Problem. „Der Umgangston ist rauer geworden, verbale Streitigkeiten zwischen Menschen eskalieren häufiger in Handgreiflichkeiten. Amts- und Mandatsträger werden scheinbar hemmungslos beleidigt, bedroht oder auch tätlich angegangen. Die sozialen Netzwerke sind voll von Hass- und Hetzpostings oder entsprechenden Beitragskommentaren“, fasst Oliver Weißflog zusammen.

Es scheine sich eine zunehmende Respektlosigkeit in der Bevölkerung breitzumachen. Gerade die Möglichkeit, seine Meinung teils auch anonym zu verbreiten, dürfte laut Polizei einen wesentlichen Einfluss auf die negative Entwicklung und eine zunehmende Verrohung bis hin zu einer teilweisen Radikalisierung haben.

Da bei einem polizeilichen Einschreiten Menschen in aller Regel auf eine Art von Fehlverhalten hingewiesen werden, entstünden schneller Reibungspunkte, die dann auch schneller eskalieren könnten.

Junge Männer klauen Einsatzfahrzeug

Das ist bei den Rettungskräften nicht der Fall und trotzdem stehen auch sie sich immer wieder aggressiven Bürgern gegenüber. „Beleidigt werden wir immer wieder. Meist sind das jugendliche oder junge Männer, die Alkohol konsumiert haben“, sagt Georg Roth, Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Weingarten.

Körperliche Gewalt erlebe sein ehrenamtliches Team selten. Diejenigen, die im Hauptamt Menschen retten, seien öfter davon betroffen. „Wir haben während den Sanitätsdiensten bei Hallenpartys eine entsprechende Klientel“, so Roth. Gerade wenn sich angetrunkene Gruppen zusammentun, könne sich Ungutes entwickelt. Da werde schon mal der Rettungskoffer aus dem Wagen geklaut, oder gleich der ganze Wagen, der dann 500 Meter weiter wieder abgestellt wird.

Die DRK-Rettungskräfte werden häufig mit „Finger weg von mir“ begrüßt, wenn sie helfen wollen. Roth: „Wir werden immer häufiger mit Ablehnung konfrontiert und unsere Arbeit wird kritisch beäugt.“ Das mache ihm Kummer, weil das ein zusätzliches Problem sei für denjenigen, der sich für eine gute Sache engagieren wolle.

Mittlerweile müssen die ehrenamtlichen DRKler bei Fortbildungsprogrammen zum Thema Deeskalation teilnehmen. Dabei geht es um Tipps und Tricks der Selbstverteidigung und wie man eine brenzlige Situation entschärfen kann.

Gruppen reizen Grenzen bewusst aus

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Weingarten sieht die Tendenz zunehmender Aggressivität in der Bevölkerung ebenfalls. Situationen, die während des Wachdienstes im Freibad Weingarten schnell eskalieren können, hätten sich zuletzt massiv gehäuft, selbst wenn die Auslöser oft harmlose Situationen gewesen seien. Günther Erli, Vorsitzender der DLRG Weingarten: „Überwiegend involviert sind junge Männer und Teenager, die den Anweisungen nicht Folge leisten und sich beweisen wollen – zumeist als Gruppe auch die Grenzen bewusst ausreizen.“

Ein Beispiel sei, dass offensichtliche Nichtschwimmer zum Eigenschutz aus dem Schwimmerbecken verwiesen wurden, womit der Freundeskreis nicht einverstanden war. Es sei zu Beschimpfungen und Drohgesten gegenüber den Wachdiensten der DLRG gekommen.

„Zu beobachten ist außerdem, dass Schlägereien zunehmend eskalieren und auch auf das schlichtende Personal losgegangen wird – bislang ist dies glücklicherweise immer noch gut ausgegangen“, erzählt Erli. Es fehle vor allem an Respekt vor den Einsatzkräften, die nur da seien, um zu helfen oder lebensbedrohliche Situationen zu vermeiden.

Wenn die DLRG zu einem Notfall gerufen wird, um mit anderen Blaulicht-Organisationen zum Beispiel Ertrinkende zu retten, komme es vor, dass Bürger uneinsichtig reagieren, Einsatzkräfte behindern oder auch das Geschehen filmen. Gaffer und Schaulustige seien an der Tagesordnung.