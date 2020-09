So startet die Zehntscheuer in die neue Saison

Etwa ein Drittel der üblichen 199 Plätze, zudem Bedienung am Tisch und eine höchstmögliche Besucherlenkung aufgrund der Hygienebestimmungen: Auch das Zehntscheuer-Team hat sich coronabedingt neu organisiert und freut sich auf den Start in die kommende Saison. Mit Plexiglasschutz im Kassenbereich, Maskenpflicht bis zum Sitzplatz, getrenntem Ein- und Ausgang bei vollem Haus und Desinfektionsspendern wird den Besuchern der nötige Schutz geboten, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung der Veranstalter. Die fest installierte und effektiv arbeitende Lüftungsanlage sowie reichlich Abstand zwischen den Tischen bieten weitere Sicherheit, so die Ankündigung weiter.

Am 24. September kann es im Kulturstadel am Rande der Ravensburger Unterstadt somit wieder losgehen, wenn zunächst eine Jazztime-Session mit Sängerin Ute Scherf-Clavel auf dem neuen Programm steht. Im Zeichen des Bluesrock gastiert dann einen Tag später die Phil Gates Band, ehe Alex Behning und Band am Samstag, 26. September, die deutschsprachigen „Songs eines Streuners“ zwischen entspanntem Folk und Americana-Ästhetik zelebrieren.

Der Oktober startet mit dem nächsten „Song Slam“, am 3. des Monats singen Liedermacher und Sängerinnen der Region ihre eigenen Kompositionen. Hochklassiger Gypsy Swing gibt’s laut Mitteilung dann am 8. Oktober mit dem Joscho Stephan Trio. Ein Solo-Konzert des oberbayerischen Liedermachers Werner Schmidbauer folgt einen Tag später, und die Stuttgarter Folkrocker von „Hiss“ gastieren im Rahmen ihrer „25 Jahre Polka’n’Roll“-Jubeltour am 10. Oktober in Ravensburg.

Magische Klänge aus der Mongolei

Einen weiteren Jazzabend bietet David Helbocks Random Control am 15. Oktober, ehe die leuchtende Stimme von Cristin Claas zu Gitarre und Piano am 16. Oktober erklingt. „Magische Klänge aus der Mongolei“ heißt das Programm von Enkhjargal „Epi“ Dandarvaanchig (17. Oktober). Mit seinem Spiel auf der Pferdekopfgeige „Morin Hoor“ und faszinierendem Ober- und Untertongesang berühre er stets die Seelen seiner Zuhörer.

Am 22. Oktober präsentiert die Zehntscheuer die „Ballad of Crows“ mit einem Crossoversound zwischen schottischem Folk und US-Bluegrass. In Kooperation mit dem Kulturamt wird das dänische Folkmusikpaar Helene Blum & Harald Haugaard gemeinsam mit seiner Band und neuer CD am 23. Oktober zum Auftritt im Ravensburger Konzerthaus begrüßt. In der Zehntscheuer gibt’s dann am 24. Oktober eine weitere Runde der Poetry-Slams.

Zwei Lesungen von Axel Hacke

Im Rahmen des „Ravensburger Kinderherbsts“ gastiert am Nachmittag des 27. Oktober das „Theater Patati Patata“ mit „Die große Tierwanderung“. Axel Hacke, Kolumnist des Magazins der „Süddeutschen Zeitung“ und Buchautor, wird laut Ankündigung am 28. Oktober sein Publikum gleich zwei Mal erfreuen: Seine Lesungen beginnen um 18 Uhr und um 20.30 Uhr.

Das Duo „Magic acoustic Guitars“ bietet einen Tag später furiose akustische Gitarrenmusik, ehe der Oktober mit dem Kabarettabend von Fatih Cevikkollu und seinem Programm „Fatih Morgana“ sowie dem Gitarrenrock des Yasi Hofer Trios ausklingt.