So starten in Ravensburg benachteiligte junge Menschen in Richtung Beruf

Am Liebenau Berufsbildungswerk (BBW) haben am Montag rund 235 benachteiligte junge Menschen den Weg in Richtung Beruf eingeschlagen: Sie beginnen eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme oder eine Ausbildung nach dem landesweit gültigen Ausbildungsrahmenplan, wie das BBW mitteilte. Das BBW arbeite eng mit der Arbeitsagentur zusammen. 99 Prozent der Schüler bestehen ihre Maßnahme, zwei von drei Schülern können danach auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Erfolgsgeheimnis ist die persönliche Bindung

Dieser Erfolg muss nach Angaben der Geschäftsführer Herbert Lüdtke und Christian Braun manchmal hart erarbeitet werden: Das BBW unterstütze die jungen Menschen in beruflichen und persönlichen Lebenslagen und baue dadurch Beziehung auf, erklärt Lüdtke. Diese Beziehung sei es oft, die ein Scheitern oder vorzeitiges Aufgeben verhindere.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie gab es keine Zeremonie, stattdessen durften die jungen Frauen und Männer in Kleingruppen ihren Start in den neuen Lebensabschnitt feiern. Als Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie organisiert das BBW für die neuen Schüler am Dienstag einen kostenlosen Shuttle-Service zum Impfzentrum.