So stark waren die Töler Löwen noch nie

Die wichtigsten Spieler der Tölzer Löwen:

Maximilian Franzreb: Zum Goalie des Jahres in der DEL2 gewählt. Hat mit 91,64 Prozent die zweitbeste Fangquote der Liga, nur Kassels Gerald Kuhn war besser. Beide teilen sich den Bestwert von vier Shut-outs. Franzreb schnupperte schon DEL-Luft bei den Eisbären Berlin. Gut möglich, dass der 24-Jährige bald wieder eine Liga höher wechselt.

Max French: Zum Spieler und Stürmer des Jahres in der DEL2 gewählt. Seine 42 Tore sind der beste Wert, den jemals ein Spieler in einer DEL2-Saison erreicht hat. Dazu kommen 34 Vorlagen, was den Kanadier zum fünftbesten Scorer der Liga macht. Dicht gefolgt wird der 28-Jährige von seinem Teamkollegen und Landsmann Reid Gardiner (74 Punkte), mit dem er in der Offensivreihe eins spielt. Dritter im Bunde in der wichtigsten Abteilung Attacke ...

Marco Pfleger: Der DEL2-Topscorer hat auf dem Eis manchmal die Körpersprache eines alt gewordenen Ex-Stars, der nach seinem Karriereende die Kinder auf den zugefrorenen Weihern seiner Heimatstadt mit Geschichten von früher langweilt. Nur eine Zehntelsekunde später aber blitzt die Genialität des 29-Jährigen auf: 27 Tore, 59 Vorlagen – keiner übertrifft Pflegers 86 Punkte in der Hauptrunde. Geht zur neuen Saison nach Landshut, weil er sich offenbar mit Tölz nicht über einen neuen Vertrag einigen konnte.

Philipp Schlager: Der Kapitän trägt zeitweise den wohl schönsten Oberlippenbart der Liga. Zudem trägt er bei den Löwen die Verantwortung. Die Erfahrung des 34-jährigen Ex-Ravensburgers ist gerade in der Corona-Saison mit einem kleinen Kader besonders gefragt. Herausragend sind nicht zuletzt Schlagers 41 Vorlagen. (mp)