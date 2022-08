So spart Ravensburg Energie: In der Stadt wird es dunkel, in den Bädern kälter

Deutschland muss Energie einsparen, weil im Winter Erdgas knapp werden könnte. In Ravensburg wird man die am Mittwoch in Berlin vom Bundeskabinett beschlossenen Schritte zu einem geringen Energieverbrauch in Deutschland allesamt umsetzen, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Aber auch darüber hinaus hat die Stadt eigene Ideen, wie der städtische Pressesprecher Timo Hartmann mitteilt. Ravensburg wolle zur Vermeidung eines Gasnotstandes beitragen. „Damit es nicht so weit kommt, soll so viel Energie, und damit insbesondere so viel Erdgas wie möglich, gespart werden“, so Hartmann. Das ist nun in Ravensburg geplant:

Keine Fassadenbeleuchtung mehr

Die Beleuchtung der Fassaden von städtischen Gebäuden und Denkmälern wird nach Angaben der Stadt ausgeschaltet. Die Türme der Stadt, das Bagnatoschlösschen, das Kunstmuseum und weitere Gebäude werden in den Abendstunden dann nicht mehr hell erleuchtet sein. Teilweise bleibe aber eine Sicherheits- und Notbeleuchtung an. Diese Regelung geht auf die „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung durch kurzfristig wirksame Maßnahmen“ des Bundes zurück, diese gelte bis 28. Februar 2023. Freiwillig, ohne dass der Bund es vorschreibt, will die Stadt Lampen in städtischen Gebäuden vollständig auf LED-Technik umrüsten und Abschaltautomatiken einrichten, damit das Licht nicht zu lange brennt, wenn es nicht gebraucht wird.

Geringere Temperaturen in Büros

In Verwaltungsgebäuden wird im Winter weniger geheizt. In den Büros soll es wie vom Bund vorgegeben maximal 19 Grad warm sein. Bisher lag die empfohlene Mindesttemperatur für Büros bei 20 Grad. Flure und Foyers, aber auch Hallen, in denen man sich nicht regelmäßig aufhält, sollen laut Verordnung gar nicht mehr geheizt werden, außer es gibt dafür technische oder sicherheitstechnische Gründe.

Die Büros der Verwaltung wie etwa im Lederhaus sollen nur noch auf 19 Grad geheizt werden statt auf 20 Grad. (Foto: Archiv: Lena Müssigmann)

An Handwaschbecken in Sanitärräumen der Stadtverwaltung werde es außerdem kein Warmwasser mehr geben. In Kindertagesstätten und Schulen sinken die Raumtemperaturen hingegen nicht, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Weniger Dienstfahrten, mehr Videokonferenzen

Als zusätzliche Beiträge zum Energiesparen, die nicht in der Bundesverordnung festgelegt sind, will die Stadtverwaltung Dienstfahrten der städtischen Beschäftigten reduzieren. Zum einen, indem Mitarbeiter wo immer möglich Fahrgemeinschaften bilden oder Fahrräder nutzen. Zum anderen sollen mehr Videokonferenzen stattfinden, um Fahrten ganz zu vermeiden.

Kühleres Wasser in Bädern

Im Hallenbad in Ravensburg und im Lehrschwimmbecken in Eschach wird die Wassertemperatur nach Angaben der Stadt jeweils um ein weiteres Grad gesenkt werden. Im Schwimmerbecken sind es dann 25 Grad, im Lehrschwimmbecken 27 Grad, genauso wie in Eschach.

Im Hallenbad Ravensburg wird die Wassertemperatur sinken, wie die Stadtverwaltung ankündigt. (Foto: Archiv: Elke Obser)

Schulungen zum Thema Energiesparen

Die Hausmeister der Schulen werden geschult, Einsparpotentiale in Schulhäusern zu erkennen und umzusetzen. Die Stadtverwaltung hat zudem vor, einen Energieeinsparwettbewerb für Schülerinnen und Schüler zu veranstalten. Davon verspreche man sich „spannende Energiespartipps“, aus dem Teilnehmerfeld wolle man außerdem Energiesparmeisterinnen und Energiesparmeister küren.

Ideen für weitere Einsparung von Energie

„Ob und in welchem Umfang noch mehr Energie gespart werden kann, darüber muss die Kommunalpolitik entscheiden“, so der städtische Pressesprecher Timo Hartmann. Die Verwaltung werde dem Gemeinderat im Herbst weitere Vorschläge machen. Denkbar seien Abstriche bei der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Dazu befinde man sich im Moment aber noch in Abstimmung mit dem Händler- und Gewerbeverband Wirtschaftsforum Pro Ravensburg, sagte Hartmann kürzlich.

In Sanitärräumen des Rathauses wird nur noch kaltes Wasser zum Händewaschen zur Verfügung stehen. (Foto: Ole Spata/dpa)

Folgende weitere Ideen nennt die Stadt in ihrer Pressemitteilung darüber hinaus: „Auch wäre denkbar, dass Ampeln und die Straßenbeleuchtung zu bestimmten Zeiten ausgeschaltet werden oder in den Sporthallen die Raumtemperatur weiter abgesenkt wird. Auf Ebene des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental ist zu überlegen, ob nur ein Hallenbad in einer der fünf Mitgliedsgemeinden geöffnet bleibt und alle anderen schließen. Vorschläge solcher Art sollen diskutiert und darüber entschieden werden.“

Energieverbrauch in der Eishalle

Falls die Bundesregierung im Winter im Gasnotfallplan tatsächlich die Notfallstufe ausrufen würde, müssten weitere Einsparpotenziale geprüft werden – auch in der Eissporthalle. „Eine nur vor Ort gültige Entscheidung, beispielsweise das Eis abzutauen und die Arena zu schließen, würde den Nutzern der Eishalle, insbesondere dem Vereins- und Profiligasport im Eishockey, einseitig benachteiligen“, teilt Stadtsprecher Hartmann mit.

Folge wären negative sportliche wie wirtschaftliche Konsequenzen, wie er anführt. Energieeinsparmaßnahmen müssten in diesem Bereich überörtlich geregelt werden, einheitlich in den Sport-Verbänden und -Ligen, so die Stadtverwaltung.

Vorschriften für Einzelhändler

Die Vorordnung des Bundes schreibt nicht nur den Kommunen vor, wie sie Energie sparen müssen, sondern auch Ladenbesitzern. „In beheizten Geschäftsräumen des Einzelhandels ist das dauerhafte Offenhalten von Ladentüren und Eingangssystemen, bei deren Öffnung ein Verlust von Heizwärme auftritt, untersagt“, heißt es dort.

Schaufenster müssen zwischen 22 und 16 Uhr des Folgetags dunkel bleiben. Auch Werbeanlagen sollen in dieser Zeit abgeschaltet werden, allerdings nicht an Haltestellen und in Bahnhofsunterführungen. Dem Gewerbe- und Händlerverband Wirtschaftsforum Pro Ravensburg war es aufgrund der Urlaubszeit gestern nicht möglich, dazu Stellung zu nehmen.