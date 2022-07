So schnell ist eine Familie Hundert Euro auf dem Rutenfest los

Endlich wieder Rutenfest! Drei Jahre lang mussten meine Familie und ich warten, um wieder Trommel zu hören, den Festzug zu bestaunen, eine Rutenwurst zu essen. Kurz gesagt: Das Fest der Feste zu genießen.

Für zwei der drei Kinder war es das erste Rutenfest ihres Lebens, der Große ist mit einem Jahr pandemiebedingter Verspätung zum ersten Mal auf dem Festzug mitgelaufen und bei Mama und Papa sind die eigenen Kindheitserinnerungen wieder hochgekommen.

Wahrscheinlich war es zu der Zeit schon nicht ganz billig, mit einer fünfköpfigen Familie einen Tag auf der Kuppelnau zu verbringen. Aber Corona, Inflation und Energiekrise haben uns Eltern schon zwei Mal überlegen lassen, was beim Gang über den Rummel alles drin ist.

Wir haben es trotzdem gewagt und sind am Rutensonntag zur Mittagszeit losgezogen. Im Geldbeutel das selbst gesetzte Tagesbudget: 100 Euro. Wie weit wir damit gekommen sind, davon soll dieser Erfahrungsbericht erzählen.

Festabzeichen

Acht Euro kostet das Festabzeichen in diesem Jahr. Auch die Rutenfestkommission hat mit höheren Preisen zu kämpfen und muss die Ausfälle aus den vergangenen zwei Jahren kompensieren. Für uns dennoch gleich mal eine Hausnummer. Aber Pflicht: Denn es fungiert als Eintrittskarte für alle Veranstaltungen (außer dem Rutentheater), als Sammelobjekt und natürlich als Losnummer. Wir beschränken uns auf drei Stück, zwei für Mama und Papa und eins für den Großen, der durch den Verkauf immerhin 80 Cent pro Stück daran verdient.

Es bleiben: 76 Euro

Anfahrt

Wir haben die Vorzüge des Mitarbeiterparkplatzes im Verlagsgebäude genossen. Der kostet nichts und ist nicht weit vom Festgelände entfernt. Alternativen wären das ebenso günstige Fahrrad gewesen oder, mit etwas Glück und der Richtigen Uhrzeit, die Parkhäuser beziehungsweise der Bus. Die beiden letzteren Möglichkeiten hätten uns wohl rund zehn Euro gekostet.

Es bleiben: 76 Euro

„Papa, ich hab Hunger“

Das Festgelände auf der Kuppelnau beginnt, von Süden betreten, mit der „Freßmeile“. Die wohlbekannten, aber nach zwei Jahren Abstinenz ungewohnten Gerüche lassen nicht nur den Kindern das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Der Besuch auf der Kuppelnau beginnt mit dem Gang durch die „Freßmeile“. (Foto: Lukas Wild)

Also erst einmal entlang der Buden schlendern. Die Wahl fällt auf zwei Portionen Pommes, zwei Dinnete und ein Teller Kässpätzle. Insgesamt geben wir für den ersten Hunger 26,90 Euro aus.

Es bleiben: 49,10 Euro

Auf dem Rummel

Weiter geht es auf den mir Fahrgeschäften, Losbuden und Menschen vollgepackten Rummelplatz. Hier wird es richtig schwierig, drei Kinder im Blick zu behalten. Der Große fährt eine Runde Kettenkarusell und traut sich dann auch noch mit Papa in den Musikexpress, die beiden Kleinen genügt bei dem ganzen Trubel eine schnelle Runde auf dem Kinderkarussel.

Einmal in einem Feuerwehrauto mitfahren: Das Kinderkarussell machts möglich. (Foto: Lukas Wild)

Macht insgesamt 17 Euro. Mama verzichtet auf den Spaß, und auch die gemeinsame Fahrt mit dem Riesenrad findet nicht statt. Diese würde mit 24 Euro das Budget deutlich sprengen.

Es bleiben: 32,10 Euro

Glückshafen

Weil es bei uns einfach Tradition ist und die gewinnbaren Preise perfekt in der Spanne zwischen Extravagant (ein Elektrofahrrad als Hauptpreis) und skurril (ein Glas saure Gurken) liegen, gönnen wir uns fünf Lose am Glückshafen der Rutenfestkomission.

Die Ausbeute am Glückshafen der Rutenfestkommission: Zwei von drei Losen haben gewonnen. (Foto: Lukas Wild)

Kostenpunkt: jeweils einen Euro, Netto-Reingewinn durch eine Packung Gummibärchen und Seifenblasen: geschätzte 1,50 Euro.

Es bleiben: 27,10 Euro

„Sweets for my sweets, sugar for my honey“

Der Nachwuchs schreit nach Nachtisch. Eine Tüte gebrannte Mandeln für Alle, ein Eisgetränk für den älteren Sohn sowie Schokoerdbeeren und -trauben. Das Dessert à la Rutenfest belastet den Geldbeutel um weitere 17 Euro.

Zur Abkühlung zwischendrin ein Eisgetränk. (Foto: Lukas Wild)

Es bleiben: 10,10 Euro

Jetzt habe ich Durst

Nach einer Runde über den Festplatz geht allen ein bisschen die Kondition aus. Den Eltern tun die Füße weh und den Kindern macht die Hitze zu schaffen. Das heißt, ausruhen im Schatten der Kastanienbäume im Bärengarten. Zum Abschluss des Tages gönnen sich meine Frau und ich eine gemeinsame Maß Bier.

Endlich geschafft: Am Ende eines spannenden Ausflugs auf das Rutenfest winkt für die Eltern als Belohnung eine kühle Maß im Bärengarten. (Foto: Lukas Wild)

Leider sind vom Budget nur noch 10,10 Euro übrig. Um die erforderlichen 11,50 Euro aufzubringen, muss aus dem Notbudget also noch was draufgelegt werden.

Diesen Ausblick über den Rummelplatz und Stadt haben wir verpasst. (Foto: Michael Müller)

Rund zweieinhalb Stunden waren wir auf dem Festplatz. Das selbstgesetzte Budget hat ausgereicht, um alle glücklich zu machen. Aber 100 Euro sind nun mal 100 Euro. Und es gibt in Ravensburg sicherlich viele Familien, die sich so einen Tag auf dem Ravensburger Schüler- und Heimatfest nicht so einfach leisten können.