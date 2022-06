So schmecken Pizza und Pasta im Da Michele in Baindt

Spiel, Satz und Sieg? Was mit Blick auf die Tennisplätze in der Pizzeria in Baindt bei Ravensburg aufgetischt wird, ist sportlich. Womit das Da Michele besonders punktet und wo’s Abzüge gibt.

3 PLUS-Artikel kostenlos Mit einer Registrierung lesen Sie 3 PLUS-Inhalte und 10 freie Inhalte im Monat kostenlos. Sie sind bereits registriert? Hier einloggen. Registrieren