So schlimm wüten derzeit Erkältungskrankheiten im Kreis Ravensburg

Mit dem Wegfall der Masken sind die Erkältungsviren mit aller Macht zurückgekehrt. Im aktuellen Wochenbericht spricht das Robert-Koch-Institut (RKI) von 9,3 Millionen akuten Atemwegserkrankungen in Deutschland. Die Betroffenen leiden vor allem unter Halsschmerzen, Fieber, Husten, Kopfweh oder Schnupfen.

Dabei spielt Covid-19 mit drei Prozent der Fälle nur noch eine Nebenrolle. Bei Stichproben entfielen 55 Prozent der Abstriche auf Influenza, also die echte Grippe, 18 Prozent auf Respiratorische Synzytialviren (RSV), die hauptsächlich kleinere Kinder befallen, der Rest sind meist Rhinoviren, harmlosere Coronaviren oder Parainfluenzaviren. Doch wie sieht die Lage im Kreis Ravensburg aus?

Regionale Daten liegen kaum vor

Beim Gesundheitsamt weiß man das nicht so genau. Während das RKI im Rahmen der sogenannten „Sentinel surveillance“ (auf deutsch etwa: „Wächterstudie“) anhand von Daten aus etwa 700 Arztpraxen in Deutschland, die bei ihren Patienten Abstriche vornehmen, ein Bild der Lage bekommt, gibt es so etwas auf Landkreisebene nicht. Wenn jemand in Ravensburg, Wangen oder Isny mit Grippe zum Arzt geht beziehungsweise sich nur telefonisch krankschreiben lässt und den Infekt daheim auskuriert, wird er meist nicht auf Influenza oder sonstige Erreger getestet. Daher könne „die tatsächliche Situation in Praxen und in den Kliniken den Meldedaten nicht entnommen werden“, äußert sich das Gesundheitsamt auf eine Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Die verfügbaren Zahlen auf Kreisebene suggerieren sogar eher, dass Covid noch das Hauptproblem ist, was angesichts der RKI-Zahlen nicht stimmen kann. Zwischen dem 1. Oktober und 12. Dezember dieses Jahres wurden im Kreis Ravensburg 163 Influenza-Infektionen registriert. Dem stehen 11.151 Coronafälle gegenüber. Aber auch bei Covid dürfte die Dunkelziffer höher sein, weil nur PCR-Tests in die offizielle Statistik einfließen. Für RSV gebe es gar keine regionalen Zahlen, weil die Krankheit nicht meldepflichtig ist.

Der Kreis mache aber gewiss keine Ausnahme, was die Schwere der Grippewelle betrifft, die in diesem Jahr viel früher begonnen hat und Büros leerfegt beziehungsweise manche Hausärzte dazu animiert, reihenweise Patienten telefonisch krankzuschreiben, damit die Wartezimmer in den Praxen nicht überlaufen.

Ursachen der Krankheitswelle

Doch wie kommt es zu dieser Krankheitswelle? „Nach unserer Einschätzung ist der Grund hierfür eine verschlechterte allgemeine Immunität der Bevölkerung. In zwei Jahren Corona-Maßnahmen, wie Maskentragen und die Abstandsregeln, sind Infektionsketten nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen andere Viren wie Grippeviren unterbrochen worden, sodass hier die Menschen keine Immunität im größeren Stil aufbauen konnten“, so Helga Hengge vom Gesundheitsamt. „Nun, nach Ende der meisten Corona-Maßnahmen, haben es die Influenza-Erreger in der jetzigen Grippesaison leichter, schwere Verläufe auszulösen.“

Dabei gelte es zu bedenken, dass auch Influenza keine einfache Erkältung, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung sei. Häufig gehe sie mit hohem Fieber einher, der Körper könne extrem geschwächt werden. „Ein besonders hohes Risiko besteht für die Älteren der Gesellschaft.“

Wäre es dann nicht im Hinblick auf die Erfahrungen der ersten zwei Pandemiejahre angezeigt, im Winter weiterhin Maske zu tragen, zumindest in Innenräumen? „Masken schützen erwiesenermaßen gegen die von Ihnen genannten Infektionen. Andererseits müssen solche Maßnahmen auch laufend unter Beachtung der aktuellen Infektionslage einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen werden“, meint die Ärztin des Gesundheitsamtes. „Diese Abwägung mündet dann in der jeweils gültigen Corona-Verordnung und führt in Baden-Württemberg derzeit zu der Auffassung, dass bis auf Weiteres an der Maskenpflicht im ÖPNV festgehalten werden soll.“

Empfehlung für Grippe-Impfung

Wer älter als 60 Jahre oder vorerkrankt ist, sollte daher erwägen, sich gegen Grippe impfen zu lassen, empfiehlt das Gesundheitsamt. Gefährlich werden könne die Grippe unter anderem für Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma oder COPD, chronischen Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenerkrankungen, Zucker, neurologischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose, Immungeschwächten und HIV-Patienten.

Die Impfquoten seien jedoch seit Jahren zu niedrig. „So werden die Zielvorgaben der Europäischen Union, wonach eine Impfquote von 75 Prozent bei älteren Menschen vorgesehen ist, in Deutschland nicht annähernd erreicht“, so die Expertin vom Ravensburger Gesundheitsamt. Bundesweit wurde 2020/21 eine Impfquote von 47 Prozent bei Personen ab 60 Jahren erreicht. Beo Vorerkrankten lag die Quote sogar nur bei 39 Prozent. Ein freiwilliges Maskentragen sei ebenfalls für die Risikogruppen zu empfehlen.

„Gerade im Rahmen der Covid-19-Pandemie ist eine hohe Influenza-Impfquote bei Risikogruppen essenziell, um in der Grippewelle schwere Influenza-Verläufe zu verhindern und Engpässe in Krankenhäusern (unter anderem bei Intensivbetten, Beatmungsplätzen) zu vermeiden“, meint Hengge. Wer sich gegen Grippe und Corona gleichzeitig impfen lasse, müsse nicht fürchten, dass die Impfungen schlechter wirken. Allerdings könnte die Impfreaktion stärker ausfallen als bei Einzelimpfungen.

Vorhersage schwierig

Da die Grippesaison erst begonnen hat, sei es aktuell noch nicht abzuschätzen, wie gut der aktuelle Impfstoff vor einer tatsächlichen Infektion schützt, so das Gesundheitsamt weiter. „Hierzu muss man wissen, dass jedes Jahr ein neuer Impfstoff entwickelt wird, der auf Vorhersagen beruht, welche Grippevirenvarianten in der kommenden Saison dominieren könnten.“ Laut Ständiger Impfkommission liege die Wirksamkeit der Grippe-Impfstoffe in der Regel zwischen 20 und 60 Prozent.

Trotz der manchmal nicht berauschenden Wirksamkeit könnten viele Krankheitsfälle vermieden werden. In Deutschland würden die verhinderten Fälle auf rund 400.000 Influenza-Erkrankungen pro Jahr bei Personen über 60 Jahren geschätzt. „Ähnlich wie bei Corona schützt eine Influenzaimpfung auch dann, wenn die aktuell grassierenden Grippevarianten nicht exakt getroffen wurden. Häufig verlaufen die Infektionen dann mild oder asymptomatisch, und schwere Verläufe werden verhindert“, heißt es vom Gesundheitsamt.

Experten befürchten gefährliche Doppelwelle

Ob es im Landkreis Ravensburg schon zu Doppelinfektionen (Grippe plus Corona) gekommen ist, weiß man nicht. Auch zur Gefährlichkeit einer solchen Kombination gebe es keine ausreichenden Studiendaten. „Erste Untersuchungen weisen jedoch darauf hin, dass die Gefährlichkeit eher als gering einzuschätzen ist. Ein viel größeres Problem sind in unseren Augen die steigenden Infektionszahlen sowie die Hospitalisierungsraten sowohl von Corona als auch Influenza. Zusammen befürchten Experten nun eine gefährliche Doppelwelle, die Deutschlands Gesundheitswesen weiter an die Belastungsgrenze bringen könnte.“

Wie ist die aktuelle Lage an der Oberschwabenklinik (OSK)? Dort ist die Zahl der Covid-Patienten, die viele Wochen lang um die zehn pendelte, wieder etwas angestiegen. Am Freitag wurden dort 18 Corona-Infizierte behandelt, sechs in Wangen, elf in Ravensburg und ein Patient in Bad Waldsee. Laut Klinik-Sprecherin Vera Sproll liegt davon aber keiner auf der Intensivstation. „Jedoch ist der Krankenstand durch respiratorische Erkrankungen nicht nur bei unseren Patientinnen und Patienten sehr hoch, sondern, betrifft auch einen hohen Anteil unserer Beschäftigten, die krankheitsbedingt ausfallen.“

Hinzu komme die momentane Wetterlage, die in der Notaufnahme für ein höheres Aufkommen von akut zu versorgenden Patienten sorgt als üblich. Da in den nächsten Tagen weiterhin mit starken Minusgraden und dem damit einhergehenden Glatteis zu rechnen sei, werde auch das Versorgungsaufkommen in der Notaufnahme weiterhin hoch bleiben.

OSK verschiebt wieder Operationen

„Damit wir die Notfallversorgung fortwährend in hoher Qualität aufrechterhalten können, werden wir ab sofort und auch über die Feiertage die nicht zwingend notwendigen Operationen verschieben müssen. Die damit verbundene Not- und Unfallversorgung können wir so vollumfänglich für die Bevölkerung aufrechterhalten“, so Sproll.