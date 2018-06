So reagiert Ravensburg auf das Stickoxid-Problem

Fahrer älterer Dieselautos dürfen aller Voraussicht nach ab Anfang 2019 nicht mehr nach Stuttgart einfahren. Der Grund: In der Landeshauptstadt liegen die Grenzwerte für Stickstoffdioxid über dem, was die EU erlaubt. Ravensburg hat dieses Problem amtlich nachgewiesen wie weitere 12 Städte in Baden-Württemberg auch. Die Stadt und das Regierungspräsidium Tübingen wollen Fahrverbote wie in Stuttgart aber unbedingt vermeiden.

Die Zuversicht ist groß, dass dies mit dem Luftreinhalteplan, der derzeit erarbeitet wird und nächstes Jahr in Kraft tritt, auch gelingen wird. Wie Oberbürgermeister Daniel Rapp der „Schwäbischen Zeitung“ sagte, gibt es in Ravensburg genügend andere Möglichkeiten, schnell für eine bessere Luftqualität zu sorgen. Darüber hinaus beschränke sich das Problem der hohen Stickstoffdioxid-Werte lokal sehr eng auf den Bereich um die Hauptverkehrsader, die Schussenstraße. Das bestätigt Dietmar Enkel, Abteilungsleiter Umwelt beim Regierungspräsidium: „Wir werden wichtige Maßnahmen identifizieren, die Fahrverbote verhindern können und die Luft trotzdem verbessern.“

Mehr entdecken: In diesen Städten drohen jetzt Fahrverbote

Der Luftreinhalteplan für die Stadt Ravensburg soll Ende dieses Jahres fertig sein. Bis dahin will das Regierungspräsidium Tübingen in Zusammenarbeit mit der Stadt ein Bündel an Maßnahmen ausarbeiten, um die Stickstoffdioxid-Werte zu senken. Beide Seiten betonen dabei, dass Fahrverbote möglichst vermieden werden sollen. Ziel ist, die Luftqualität bis 2020 merklich zu verbessern. 2019 soll der Luftreinhalteplan in Kraft treten.

Das Bundesverwaltungsgericht hat geurteilt: Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sind grundsätzlich erlaubt. Denn: In rund 70 deutschen Städten werden die Grenzwerte für Stickstoffdioxide überschritten. Was das Urteil aus Leipzig für Ravensburg bedeutet.