Erst ein paar Tage alt sind die Frischlinge, die derzeit ihre Umgebung im Wildfreigehege Locherholz in Ravensburg erkunden. Noch bleiben sie immer dicht beisammen und in der Nähe ihrer Mutter. Mit seinen kleinen Schnauzen durchwühlt der Wildschwein-Nachwuchs die Erde nach Nüssen, Insekten und anderen Leckereien. Das leise, aber doch hörbare Grunzen zeigt, dass sich die Frischlinge schon in den ersten Lebenstagen sauwohl fühlen.