„So macht Schule mehr Spaß“

Welch eine Freude, welch ein Hunger! Nach so langer Zeit konnten wir endlich wieder ein Schulfest feiern. Da war nicht nur Hunger nach Grillwurst, Salat und Süßem zu stillen. Auch die Freude, wieder miteinander feiern zu können musste und konnte gestillt werden.

So waren fast alle Schüler*innen und viele Eltern da. An der Feuerschale wurde Stockbrot gebacken, über dem Schwenkgrill gegrillt und an den schattigen Tischen und Bänken unter unseren Linden kamen alle miteinander ins Gespräch. Noch bevor die ersten Gäste da waren, brannte bereits ein Feuer. Aus dem Kamin unseres selbstgebauten Backhäuschens qualmte es - der Ofen wurde ordentlich eingeheizt. Später konnte die frisch gebackene Pizza aus dem Steinofen genossen werden.

„Es war ein tolles Fest, so macht die Schule noch mehr Spaß“, ist das Zitat einer Schülerin, die damit die Meinung und Stimmung aller Gäste und auch der Lehrerinnen und Lehrer ausgedrückt hat.

Als besonderes Highlight und stets eng umzingelt bot die Klasse 7 an der Cocktailbar eisgekühlte und frisch gemixte Drinks an. Natürlich alkoholfrei und super lecker.

Von der Projektgruppe „Spielgeräte“ wurden selbstgebaute Spielgeräte für draußen geboten. Diese wurden gerne genutzt und es zeigte sich, dass sie nicht nur beim selbst Herstellen einiges bewegen können. Sie waren eine weitere Bereicherung für die Gemeinschaft und das Miteinander und haben zu noch mehr Spaß und Bewegung beitragen.

Die Sonnenstrahlen, die Cocktailbar, das leckere Essen, die Spiele und tolle Gemeinschaft haben alle sehr genossen und so ging der Nachmittag viel zu schnell um. Am Ende waren sich alle darin einig, so ein Fest müssen wir bald wieder feiern.