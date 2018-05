So machen Sie bei der Reisekasse alles richtig

Zu den Reisevorbereitungen gehört neben dem Kofferpacken auch die richtige Auswahl an Reisezahlungmitteln. Fragen dazu haben in einer Telefonaktion der „Schwäbischen Zeitung“ zwei Experten beantwortet: Dunja Hill (Südwestbank Ravensburg) und Eberhard Haug (Kreissparkasse Ravensburg). Grundsätzlich gilt: Nicht nur auf Plastik vertrauen, auch etwas Bargeld gehört in die Reisekasse.

Wir planen eine Rundreise durch Wales mit dem Auto. Sollen wir Bargeld für die gesamte Reise mitnehmen?

Das können wir nicht empfehlen, denn bei einem möglichen Diebstahl wäre ihr ganzes Geld unwiederbringlich verloren. Besorgen Sie sich lieber Bargeld mit Ihrer girocard an Geldautomaten vor Ort. Bezahlen können Sie auch mit der girocard und packen Sie sicherheitshalber auch noch eine Kreditkarte ein. Die Zahlungskarten können im Notfall gesperrt werden.

Ich werde zu einem Tennisurlaub in die Türkei aufbrechen. Soll ich türkische Lira bereits in Deutschland umtauschen? Ich habe Bedenken, weil der Kurs gerade so stark fällt.

Grundsätzlich würden wir davon abraten, türkische Lira mitzunehmen. Nehmen Sie lieber 100 bis 200 Euro für die ersten Tage mit. In vielen Touristenzentren akzeptieren die Händler in der Türkei gerne Euro. Packen Sie auch die girocard ein, damit können Sie bei Bedarf die Landeswährung oder auch Euro am Geldautomaten von offiziellen Banken abheben.

Wir machen eine Flusskreuzfahrt von Passau ans Schwarze Meer und kommen durch mehrere Länder. Wie sollte unsere Reisekasse aussehen?

Auf jeden Fall sollten Sie die girocard und eine Kreditkarte dabei haben und einen Handbestand an Bargeld in Euro. Sie können in den jeweiligen Ländern das Bargeld wechseln, mit den Zahlungskarten bezahlen und gegebenenfalls weiteres Bargeld vom Automaten ziehen.

Muss ich für eine Wohnwagen-Reise durch Dänemark und Island viel Bargeld mitnehmen?

Nicht unbedingt, denn in beiden Ländern können Sie auch kleine Beträge mit girocard oder Kreditkarte zahlen. Aber ein kleiner Betrag ist natürlich sinnvoll.

Kann ich meine EC-Karte überall im Ausland einsetzen?

Die EC-Karte hat seit einigen Jahren einen neuen Namen, sie heißt nun girocard. Achten Sie auf die Symbole auf der Karte: Mit dem Maestro- oder Cirrus-Zeichen können Sie die Karte weltweit nutzen. V-Pay-Karten sind für den Einsatz innerhalb Europas. Wichtig: Vor der Abreise sollten Sie Ihre Bank oder Sparkasse über Ihren Urlaub informieren, das Verfügungslimit für den Urlaub anpassen und sicherstellen, dass die Karte für das Urlaubsland freigeschaltet ist.

Funktioniert der Sperr-Notruf für Zahlungskarten 116 116 auch aus dem Ausland?

Ja, mit der entsprechenden Ländervorwahl, meist 0049, für Deutschland. Zur besseren Verfügbarkeit gilt auch die Rufnummer 0049 30 4050 4050. Achtung: Aus manchen Ländern ist die Deutsche Vorwahl anders. Auf dem Portal Kartensicherheit.de finden Sie eine Liste mit sämtlichen Auslandsvorwahlen.

Was kostet der Einsatz meiner Zahlungskarten im Ausland?

Das Bezahlen in den Euro-Ländern ist grundsätzlich gebührenfrei, sowohl mit der Kreditkarte als auch mit der girocard. Für Bargeldabhebungen am Geldautomaten und Zahlungen in Fremdwährungsländern variieren die Preise je nach Kreditinstitut und Reiseland, daher sollten Sie sich bei Ihrer eigenen Bank informieren. Erkundigen Sie sich auch gleich, ob es möglicherweise Partnerbanken im Urlaubsland gibt, bei denen das Geldabheben günstiger oder gar kostenfrei ist.

Welche Zahlungskarten funktionieren in Thailand?

Gängige Kreditkarten (Masterncard, Visa, American Express) werden in der Regel in den touristischen Gegenden und großen Hotels angenommen. Mit der girocard (maestro) können Sie Bargeld am Automaten beziehen. Beachten Sie, dass in Thailand noch sehr viel mit Bargeld bezahlt wird.

Im Juni geht es für zwei Wochen in die USA. Kann ich dort meine girocard (maestro) einsetzen?

Ja, die funktioniert vielerorts. Allerdings sollten Sie unbedingt auch eine Kreditkarte im Gepäck haben, denn diese ist in Amerika am weitesten verbreitet. Und für die Anmietung eines Mietwagens benötigen Sie in der Regel eine Kreditkarte.

Wir planen ein Wochenende in der Schweiz. Sollen wir Euro oder Schweizer Franken mitnehmen?

Für Kurzreisen würde ich zu Euro raten und nehmen Sie Ihre girocard mit, damit können Sie in der Schweiz Bargeld am Automat abheben.

Was sollte ich beim Geldabheben oder Bezahlen im Ausland beachten?

Eigentlich das gleiche wie in Deutschland auch. Verwenden Sie bevorzugt Geldautomaten innerhalb von Banken, zu den regulären Öffnungszeiten. Sollte mal was sein, hätte Sie dann einen Ansprechpartner vor Ort. Wählen Sie eine Sprache, die Sie auch verstehen. Verdecken Sie immer die PIN-Eingabe und lassen Sie sich nicht von Fremden ablenken. Außerhalb der Eurozone sollten Sie immer in der Landeswährung bezahlen und auf die möglicherweise angebotene Euro-Umrechnung verzichten. Das gilt auch am Geldautomaten.

Ist im Ausland eine PIN für die Kreditkarte erforderlich?

Um mit der Kreditkarte am Automaten Bargeld abzuheben, brauchen Sie auf jeden Fall die Geheimzahl. Außerdem gibt es zahlreiche Länder, in denen Händler oder Restaurants bei Kreditkartenzahlung eine PIN verlangen. Falls Sie Ihre PIN nicht kennen, wenden Sie sich zwei bis drei Wochen vor Abreise an Ihre Bank oder Sparkasse. Und lernen Sie die PIN auswendig.

Ich habe gehört, dass man in Schweden kaum noch Bargeld braucht. Stimmt das?

Ja, die skandinavischen Länder sind eher auf bargeldlose Zahlungen eingestellt. In Schweden wird oft Bargeld gar nicht mehr akzeptiert, zum Beispiel im Bus oder am Parkautomaten. Packen Sie also Ihre girocard und eine Kreditkarte ein.

Ich würde gerne im Urlaub hauptsächlich die Kreditkarte benutzen. Was sollte ich dabei beachten?

Passen Sie das Verfügungslimit Ihren Bedürfnissen an und stellen Sie sicher, dass Sie die PIN kennen. Vergessen Sie nicht, dass Hotels und Mietwagenfirmen Kautionsbeträge für eine gewisse Zeit blockieren. Da kann man schnell ans Limit geraten, wenn es nicht angepasst ist. Informieren Sie Ihre Bank, besonders wenn es in exotische Länder geht, damit Ihre Karte nicht aus Sicherheitsgründen gesperrt wird.

Reicht es, wenn ich nur meine girocard (maestro) mit nach Norwegen nehme?

Theoretisch können Sie mit der girocard in Norwegen fast überall bezahlen und auch Bargeld abheben. Aber wir können nicht empfehlen, nur mit einer Zahlungskarte zu verreisen. Sie sollten immer zwei Möglichkeiten haben, um an Geld zu kommen. Es kann eventuell zu Akzeptanzproblemen kommen oder auch mal eine Zahlungskarte kaputt gehen. Dann ständen Sie ganz ohne Geld oder Zahlungsmöglichkeit da.

