So lief der Impftag bei Schwäbisch Media

Gut drei Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger sind zurzeit vollständig gegen das Coronavirus geimpft – über die Hälfte davon sind über 60 Jahre alt und damit Teil der Hochrisikogruppe. Deshalb sind am 07. Juni alle Impfschranken gefallen.

Die Priorisierungspflicht wurde aufgehoben und die Betriebsärzte als dritte Säule nach den Hausärzten mit ins Boot geholt. Und auch in unserem Schwäbisch-Media-Verlagshaus war es heute soweit.

Wir nehmen Sie mit hinter die Kulissen und zeigen Ihnen, wie der große betriebsärztliche Impftag bei uns abgelaufen ist und warum sich unsere Mitarbeitenden haben impfen lassen.

