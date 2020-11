So laufen die Oberschwäbischen Friedenswochen diesmal ab

Die diesjährigen 36. Oberschwäbischen Friedenswochen sind eng mit der zum 40. Mal stattfindenden Ökumenischen Friedensdekade verbunden. Laut Pressemitteilung der Pax Christi – Gruppe Ravensburg teilen sie mit ihr auch das diesjährige Motto „Umkehr zum Frieden“. Die Katholische Betriebsseelsorge, die Initiative „Friedensregion Bodensee“ und die Pax Christi – Gruppe Ravensburg zeichnen in diesem Jahr für die Organisation verantwortlich. Bedingt durch die aktuellen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie haben sich die Verantwortlichen mit den Referenten für Online-Veranstaltungen entschieden.

Der UNO-Korrespondent und langjähriger Gast der Oberschwäbischen Friedenswochen, Andreas Zumach, spricht am Donnerstag, 12. November, ab 19 Uhr zum Thema „Hochrüstung und Militarisierung der EU als Weltmacht“. Er zeigt die Entwicklung vom vor 70 Jahren ins Leben gerufenen Friedensprojekt hin zu einem sich immer mehr entwickelnden „Global Player“ mit eigenen militärischen Fähigkeiten. Diese gelten laut Pressemitteilung als unverzichtbar, um internationale Verantwortung wahrzunehmen und mit den USA, China und anderen Konkurrenten mitzuhalten.

Am Mittwoch, 25. November, befasst sich Ralf Becker ab 19 Uhr mit der Thematik „Sicherheit neu denken – von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik“. Er ist Koordinator von „Sicherheit neu denken“ und stellt das Szenario und die daraus erwachsene bundesweite Initiative vor. Grundlage seien bereits erprobte und realisierte Instrumente von ziviler Prävention, gerechtem Wirtschaften und Förderung nachhaltiger Entwicklung im Nahen Osten und in Afrika sowie eine Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft mit Russland beziehungsweise der Eurasischen Wirtschaftsunion. Auch UNO und OSZE sollen gestärkt werden.

Um an den Online-Veranstaltungen teilzunehmen, ist eine getrennte Anmeldung für die jeweils gewünschte Veranstaltung per E-Mail an ravensburg@betriebsseelsorge.drs.de erforderlich. Einen Tag vor der Veranstaltung erhält jeder Teilnehmer den Zugangscode per E-Mail.