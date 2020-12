So läuft die Notbetreuung an Ravensburger Kitas und Schulen

Die Ravensburger Kitas sind nach den Vorgaben des Landes bis Sonntag, 10. Januar, geschlossen, um Kontakte zu vermeiden und das Infektionsrisiko zu minimieren. Eine Notbetreuung ist eingerichtet.

Für Eltern, die ihr Kind nicht zuhause betreuen können, steht nach Mitteilung der Stadtverwaltung an den regulären Öffnungstagen der jeweiligen Kita eine Notbetreuung zur Verfügung. Sie wird von den Trägern und Kitas organisiert und umfasst die regulär gebuchte Betreuungsform und Betreuungszeit. Einzelne Tage oder Wochen können nicht gebucht werden.

An den bisher schon kommunizierten Schließtagen der jeweiligen Kita ändert sich nichts. In diesen ist auch keine Notbetreuung möglich.

Eine Notbetreuung kann in Anspruch genommen werden, wenn beide Eltern oder Alleinerziehende berufstätig und an ihrem Arbeitsplatz unabkömmlich sind. Das gilt für Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Arbeitsplätze im Homeoffice.

Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung. In den Kitas muss dazu umgehend eine Eigenbescheinigung ausgefüllt werden, die Eltern mit einem Schreiben der Stadt, das über die Kitas verteilt wurde, zuging. Man kann das Formular auch im Internet auf www.ravensburg.de herunter laden.

Eltern, deren Kinder in der Zeit vom 16. Dezember bis 10. Januar zuhause, also nicht in der Notbetreuung in der Kita betreut werden, müssen im Januar nur den halben üblichen Monatsbeitrag bezahlen. Wird eine Notbetreuung in Anspruch genommen, wird der ganze Monatsbeitrag fällig.

Die Schulen werden ebenfalls bis zum 10. Januar geschlossen. Eltern haben bereits Anmeldeinformationen für eine Notbetreuung durch die Schulen erhalten, wie die Stadtverwaltung mitteilt.