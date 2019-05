So läuft die Wahl in Ravensburg und den Ortschaften ab

Die Ravensburger wählen am Sonntag neben dem Europaparlament auch einen neuen Gemeinderat, in den Ortschaften neue Ortschaftsräte sowie die Vertreter des Wahlkreises Ravensburg im Kreistag. Rund 39 500 Bürger sind wahlberechtigt, zum zweiten Mal auch die 16- und 17-Jährigen.

Gewählt werden kann in 47 Wahllokalen, 31 davon in der Kernstadt, zwei in der Ortschaft Schmalegg, vier in Taldorf und zehn in Eschach. Auch zu dieser Wahl gab es wieder Veränderungen bei den Wahllokalen: Im Wahlbezirk 22 wurde ein rollstuhlgerechtes Wahllokal in den Räumen der Lebenshilfe in der Mühlbruckstraße 22 eingerichtet, das Wahllokal ersetzt das bisherige Wahllokal im Schwarze-Veri-Zunftheim. Der Markus-Kindergarten (Wahlbezirk 19) wurde umgebaut, der Eingang in den Kindergarten von der Mozartstraße in die Lortzingstraße 13 verlegt. Die Bauarbeiten Gemeindehaus Dreifaltigkeit sind abgeschlossen, sodass das Wahllokal (Wahlbezirk 25) vom Kindergarten Dreifaltigkeit wieder zurück ins Gemeindehaus ziehen konnte. Aufgrund der Konfirmationsfeiern wurde das Wahllokal im Gemeindezentrum der Johanneskirche (Wahlbezirk 24) in den nebenliegenden Johannes-Kindergarten verlegt. Daneben kümmern sich acht Briefwahlvorstände um die Auszählung der Briefwahlstimmen.

Der Wahlbezirk 15 (Neuwiesenschule) in der Südstadt wird für die Hochrechnungen der ARD bei der Europawahl herangezogen. Dazu wird ein Beauftragter der ARD die Wähler beim Verlassen des Wahllokals befragen.

Für rund 6500 Briefwähler wurden in den vergangenen Wochen Briefwahlunterlagen ausgestellt. Seit Freitag ist ein Notdienst im Wahlamt im Rathaus, Marienplatz 26, Zimmer E.12, eingerichtet, der auch dann noch weiterhelfen kann, wenn die angeforderten Briefwahlunterlagen nicht angekommen sind, oder der Wähler etwa durch eine plötzliche Erkrankung das Wahllokal nicht persönlich aufsuchen kann. Wer Briefwahlunterlagen für eine andere Person abholt, muss dazu eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Auch am Samstag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr können in diesen dringenden Fällen noch Briefwahlunterlagen ausgestellt werden. Damit die Stimmen noch gezählt werden, müssen die ausgefüllten Briefwahlkuverts aber bis Sonntag, 18 Uhr, im Wahlamt vorliegen.

Damit die Wähler ihre Stimmen für die Kommunalwahlen in Ruhe vergeben können, wurden an die rund 39 500 Wahlberechtigten die Stimmzettel bereits in den letzten Tagen zugesandt. Die Stimmzettel können dann am Sonntag, 26. Mai, im Wahllokal bereits ausgefüllt abgegeben werden. In den Wahllokalen selbst sind aber auch ausreichend Stimmzettel vorhanden, sodass auch dort ein Stimmzettel ausgefüllt werden kann.

Was tun, wenn am Sonntag die Wahlbenachrichtigung nicht mehr auffindbar ist? Keine Angst, wer sich in seinem Wahllokal durch Ausweis oder Reisepass ausweisen kann und im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann auch ohne Wahlbenachrichtigung zum Wählen gehen. Bei Umzügen innerhalb von Ravensburg in eine Ortschaft oder von der Ortschaft in die Kernstadt hat das Wahlamt diese Umzüge bis zum letzten Tag eingearbeitet und noch eine neue Wahlbenachrichtigung verschickt. Wer sich nicht sicher ist, welches sein Wahllokal ist, kann gerne nochmals im Wahlamt unter der Rufnummer 0751 / 82-413 oder -251 nachfragen. Am Sonntag erreicht man das Wahlamt unter -413 oder -783, diese beiden Telefone sind am Sonntag durchgehend besetzt.

Am Montag nach der Wahl bleibt die Stadtverwaltung Ravensburg zum Auszählen der Kommunalwahlen geschlossen. Der normale Betrieb wird am Dienstag, 28. Mai, wieder aufgenommen.

Am Montag, 27. Mai, wird gegen 17 Uhr die Spannung bei den 189 Bewerbern der neun angetretenen Parteien und Wählervereinigungen ansteigen. Wenn alles klappt, wird der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Erster Bürgermeister Simon Blümcke, um diese Uhrzeit das vorläufige Ergebnis der Ravensburger Gemeinderatswahl bekannt geben. Feststehen wird dann, auf wen die 32 Sitze und eine im Voraus nicht feststehende Anzahl von Ausgleichssitzen für den Ravensburger Gemeinderat entfallen sind. Erste Trends wird es dazu bereits ab 14 Uhr geben. Im Erdgeschoss des Rathauses wird über einen großen Bildschirm aktuell über den Stand der Auszählung und der Stimmenanteile der Parteien und Wählervereinigungen informiert. Unter www.ravensburg.de werden zusätzlich auf der Homepage der Stadt nach der offiziellen Bekanntgabe die Namen der Gewählten veröffentlicht. Auch die Ergebnisse der Ortschaftsratswahlen in Eschach, Taldorf und Schmalegg werden über das Internet präsentiert.

Wer sich für das Ravensburger Europawahlergebnis interessiert, kann bereits am Sonntag ab 18 Uhr die Auszählung und die Entwicklung ebenfalls im Kleinen Sitzungssaal verfolgen. Bis gegen 20 Uhr dürfte das Ergebnis auch auf der Ravensburger Homepage eingestellt sein.