So kommt die Ravensburger Stadtbücherei durch die Corona-Zeit

Schon vor dem Ausbruch der Pandemie hatte sich die Stadtbücherei Ravensburg digital gerüstet. So ist sie im Vergleich mit anderen Kultureinrichtungen bisher gut durchgekommen.

Obwohl auch für das Bücherei-Team die ersten Wochen mit Corona hart gewesen sind. Die Schulung für den neuen Bibliothekskatalog Koha musste das Team praktisch virtuell meistern.

Mit ihren digitalen Online-Angeboten und vernetzten Streamingdiensten wie Onleihe Bodensee-Oberschwaben, filmfriend, freegal music, pressreader und Munzinger-Archiv hatten die Mitglieder der Stadtbücherei nach und nach immer mehr Zugriff auf digitale Medien bekommen.

In der Zeit zwischen April 2019 und April 2020 sei die Nachfrage allerdings um 48 Prozent gestiegen, berichtete Bibliotheksleiterin Claudia Dostler.

Bibliotheksleiterin Claudia Dostler war mit ihrem Team gut auf den Digitalisierungsschub vorbereitet. (Foto: blö)

Sie staunte, wie die Nachfrage nach dem Streamingdienst filmfriend, der seit vergangenen Sommer im Angebot ist, in der Corona-Zeit boomte: „Sie war unter der Woche so stark wie sonst am Wochenende.“

Die ganze Stadtverwaltung habe einen enormen Digitalisierungsschub durchlaufen und die IT-Abteilung außerordentliches geleistet, lobte die Bibliothekarin. Im April trat zudem eine neue Gebührenordnung in Kraft. Der Ausweis ist nun geringfügig teurer, 22 Euro im Lastschriftverfahren, vorher 20 Euro, bietet dafür aber eine Flatrate für alle Medien gleichermaßen.

„Ort der Inspiration und Begegnung“

„Die Bücherei als Ort der Inspiration und Begegnung fiel zum großen Teil aber erst einmal weg“, bedauerte die Claudia Dostler. Anfang Mai war zum Infektionsschutz noch kein längerer Aufenthalt erwünscht. Es gab eine sehr strenge Eingangskontrolle und die Mitarbeiterinnen an der Theke waren stark gefordert. „Am ersten Öffnungstag, am 5. Mai, bildeten sich Schlangen bis zum Marienplatz hinaus“, erinnerte sich die Bibliotheksleiterin.

Nach der Lockerung der Corona-Vorschriften stellten die Mitarbeiterinnen auf dringende Nachfrage wieder Arbeitsplätze und Leseplätze mit ausreichendem Abstand bereit. Beim Gang durch das mit Regalen gefüllte Kornhaus weist Bibliotheksleiterin Dostler auf die erweiterte Kinderbücherei. Sie dehnt sich nun provisorisch in den Kornhaussaal hinein aus. Einen Stock tiefer stehen die Reisebücher in ferne Länder wie USA und Australien unangetastet nebeneinander. Dafür sind jetzt die regionalen Reisemedien im Umlauf.

In den ersten Wochen nach dem Corona-Ausbruch, als die Stadtbücherei geschlossen hatte und fast alle zuhause waren, hatte ein digitales Redaktionsteam die Webseite umgestaltete und ein unterstützendes Online-Angebot erarbeitet: unter anderem mit Bastelanleitungen, Rezepten und Medien, die das häusliche Lernen unterstützten. Mareike Cwojdzinski, seit Herbst 2019 als Vollzeitkraft für digitale Angelegenheiten zuständig, leitet das Team.

Ab Mitte April machte es der neue Koha-Katalog möglich über die Warenkorb-Funktion Medien zu bestellen und an der Theke abzuholen. Außerdem widmeten sich Mitarbeiter über eine Hotline Fragen und Problemen der Lesern. „Der Bestelldienst wird heute noch gern genutzt, vor allem von Menschen mit Handicap“, betonte Claudia Dostler. Unter den rund 10 000 Mitgliedern seien die Ausleihzahlen physischer Medien konstant hoch. Sie ist sicher: „Die Leser halten uns die Treue. Die Ravensburger mögen ihre Bücherei im Kornhaus.“ Selbstverständlich darf man die Stadtbücherei nur mit Gesichtsmaske betreten und nur mit gültigem Büchereiausweis.

Schulung für das neue Bücher-Verzeichnis

Unter extremen Bedingungen durchlief das 22-köpfige Mitarbeiter-Team die Schulung für das neue Bücher-Verzeichnis. Nur virtuell kam dabei das Team zusammen. Koha, ursprünglich der Name eines kleinen australischen Vogels, ist ein weltweites Open-source-Büchereisystem.

Den Nutzern fällt erst einmal auf, dass die verzeichneten Bücher jetzt farbig mit ihrem Cover sichtbar sind. Der Katalog bietet neue Informationen wie zum Beispiel Leselisten. Zurzeit könnten Reisefiebrige in der Liste „Vom Sofa in die weite Welt“ Heilsames finden oder Hilfreiches unter „Urlaub in der Region“. Neben den gebührenpflichtigen Vormerkungen kann man auch eigene, private Listen erstellen und für sich Bücher vormerken.