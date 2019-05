So können Gläubige mit Glutenunverträglichkeit trotzdem das Abendmahl feiern

Von Christian Flemming

Als ein Wechselbad der Gefühle könnte das 21. Lindauer Kneipenfestival „Isle of Music“ umschrieben werden. Ein Wechselbad für diejenigen, die sich nicht zu schade waren, bei winterlichen Temperaturen und Regenschauern über die Inselvon Kneipe zu Kneipe zu ziehen, um sich dort möglichst schnell der warmen Klamotten zu entledigen, da dort behagliche bis heiße Temperaturen herrschten. Aber auch ein Wechselbad in Bezug auf das, was einen in den verschiedenen Örtlichkeiten erwartete.