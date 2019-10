So helfen die Landfrauen aus dem Landkreis bei der Oberschwabenschau

Es ist dunkel, nur ein rosiger Streifen im Osten. Mehr als 30 Landfrauen aus dem Kreis Ravensburg sind schon früh morgens unterwegs zur Oberschwabenschau. Sie werden in Halle neun den Tag mehr als Tausende Gäste bewirten mit ihrer Hausmannskost, mit Salaten, Hochzeitsuppe, Maultaschen, Dinnete und Kuchen.

6.50 Uhr:

Tortenparade. „Oina hamma no dussa“, sagt eine Frau im Fleece, die gerade zwei sahneverzierte Kunstwerke hereinträgt. Im Minutentakt schweben etwa 80 hausgemachte Torten und Kuchen herein, lauter Renommier-Gebäck. Die Frauen verschwinden in der Mini-Umkleide, binden die Schürze und legen los. Hundert Kilo Kartoffeln stehen in Wäschewannen bereit.

Die wurden seit 3 Uhr gekocht, sind noch heiß und müssen von Hand geschält werden. Früher haben die Frauen auch noch von Hand gehobelt, das macht neuerdings eine Maschine. Sofern sie tut. Gestern tat sie nicht, und heute läuft das Messer falsch rum. Der Elektriker muss her.

7.25 Uhr:

Die Schneidemaschine steht, Gisela Eisele ist entspannt. Die Kreisvorsitzende der Landfrauen organisiert mit ihren Vorstandskolleginnen diesen emsigen Bienenstock: wochenlange Vorbereitungen, neun lange Messetage. Jeden Tag sind zwei andere Ortsvereine aus dem Kreisgebiet im Dienst, seit Jahr und Tag dieselben Paarungen.

Gisela Eisele begrüßt alle und erklärt Neuerungen, sie schleppt Kisten mit Salat und Gemüse herein, nimmt dem Metzger die Ware ab, beantwortet Fragen, sortiert Kühlschränke durch, läuft mit Listen umher. Fast 1000 Kilo Kartoffeln an neun Messetagen, 800 Kilo Mehl, 2500 Eier, 100 Eimer Joghurt werden benötigt. Jeden Abend kommt die Kassiererin des Kreisverbands und sorgt für mustergültige Buchführung.

7.45 Uhr:

Zehn Frauen stehen am Kartoffeltisch und schälen. Weitere sieben waschen, putzen und schälen Karotten, Gurken, Tomaten, Kraut, kistenweise. Der Elektriker war da, hat das mit dem Drehstrom geregelt.

Nun gibt es Wannen voller geschnittener Kartoffeln, die zum Anmachen gebracht werden. Eine Landfrau mit schulterhohen Gummihandschuhen wühlt sich durch. „Noch ein bisschen Öl“, sagt sie, ihre Helferin schüttet etwa einen Viertelliter nach. Man kennt sich und die Rezepte. Und weiter zur nächsten Wanne. Die Teigmaschine brummt.

7.50 Uhr:

Für Tomaten gibt es seit diesem Jahr einen Strunk-Entferner, den muss Gisela Eisele kurz vorführen. Vorne an der Theke rattern Elektromesser durch Torten. Jede Torte hat eine Kennnummer, zu jeder Kennnummer ist eine Liste der Zutaten und Allergene hinterlegt. Auch wenn es diese Landfrauen-Küche nur neun Tage pro Jahr gibt, Vorschriften und Regelungen werden ernst genommen.

8.10 Uhr:

Die Kartoffelschälerinnen erzählen von Kindern und neuen Marotten des Handys. Die großen Gastro-Kaffeemaschinen schnorcheln, sind nach über einer Stunde fertig.

Ab jetzt gäbe es auch Koffein. Aber es hat halt keiner Zeit. Salate anmachen, abdecken, den Belag für die Dinnete vorbereiten, immer wieder Maschinen reinigen, spülen, putzen. Aus der Halle hört man Kirchenlieder: Das sind ebenfalls Landfrauen, ihr Chor singt sich für den Gottesdienst ein. Parallel werden Bänke und Tische für den Tag vorbereitet und Tischdeko verteilt, von Landfrauen selbstgemacht und so hübsch, dass sie regelmäßig geklaut wird.

8.30 Uhr:

Die Kartoffeln sind fertig. Wieder putzen und umbauen: Am selben Tisch werden in den kommenden acht Stunden Salatteller zusammengestellt. Noch schnell harte Eier schälen und aufschneiden.

Der große Ofen ist heiß. Zuerst wird stets ein Blech Mini-Weckle gebacken für den Messe-Kindergarten. Dann erst kommt die Dinnete mit ihrem Zwiebelduft. Die Brühe für die Hochzeitssuppe siedet auch schon. „Um neun gehen immer die ersten Suppen über die Theke“, weiß Gisela Eisele. „Die Bauern kommen schon aus dem Stall und haben Hunger.“

8.50 Uhr:

Saubere Suppentassen werden einmal durch die Spülmaschine gejagt – um sie vorzuwärmen. Die kleine Küche ist inzwischen aufgeräumt und blank, alle ziehen sich frisch an.

9 Uhr:

Die Messe öffnet ihre Pforten. Über 30 Landfrauen stellen sich auf weitere zehn Stunden ehrenamtliche Arbeit ein. Pausen sind nicht so wahrscheinlich. Die ersten Hungrigen stehen schon an der Theke.