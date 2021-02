So hat Corona die Geburten- und Hochzeitszahlen in Ravensburg beeinflusst

Das Standesamt Ravensburg gibt Einblick in seine Statistik 2020 und vergleicht die Zahlen mit dem Vorjahr.

Laut der entsprechenden Pressemitteilung wurden im vergangenen 1529 Kinder in Ravensburg geboren. Dass es mehr waren als im Jahr 2019 mit 1406 Babys, liege unter anderem auch daran, dass das Krankenhaus 14-Nothelfer in Weingarten seinen Betrieb zum Jahreswechsel 2019/2020 eingestellt hat, erklärt Martina Singer, Leiterin der Zentralen Bürgerdienste bei der Stadtverwaltung Ravensburg.

Beliebteste Vornamen bei den Mädchen seien Emma, Mia, Emilia, Lina, und Anna. Bei den Jungs hätten Felix, Noah, Leon, Elias und Finn die Hitliste angeführt.

311 Paar geben sich das Ja-Wort

Ungeachtet der Lockdown-Phasen seien 311 Paare 2020 in Ravensburg vor den amtlichen Traualtar getreten – davon 281 Paare in der Kernstadt und 30 in den Ortschaften. Das seien nur 53 Paare weniger als 2019. Wie das Standesamt berichtet, sei das Corona-Jahr geprägt von kurzfristigen Terminverschiebungen und -absagen gewesen. Viele Trautermine seien vom Frühjahr in den Herbst verlegt worden, dann aber teilweise auch wieder abgesagt worden.

Auch wenn die Gästezahl im Lauf des Jahres zunehmend eingeschränkt wurde, seien viele kurzfristige Trauanfragen dazugekommen. Auf die Absagen im Frühjahr habe die Stadt mit weitere Terminangeboten im August und September reagiert. Beliebteste Monate für Hochzeitsfeiern waren Juni und August. Doch auch im Dezember hätten sich 37 Paare das Ja-Wort gegeben – auch wenn neben dem Brautpaar nur zwei Gäste anwesend sein durften.

Rund 70 Prozent der Paare wählten den Samstag oder den Freitagnachmittag für ihre Vermählung. Bevorzugt geheiratet wurde im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses und in der Veitsburg.

Auch für Nicht-Ravensburger attraktiv

Weil das Ravensburger Standesamt auch für auswärtige Paare attraktiv sei, hätten sich 112 Nicht-Ravensburger Paare entschieden, in Ravensburg zu heiraten. Außerhalb ihrer Heimatstadt hätten dagegen nur 46 Ravensburger Paare 2020 ihren Bund fürs Leben geschlossen.

Mit 1159 Menschen, davon 612 Männer und 547 Frauen, seien 2020 mehr Bürgerinnen und Bürger in Ravensburg als im Jahr zuvor: 2019 habe das Amt 1088 Todesfälle verzeichnet.

Weniger Kirchenaustritte

Zwar seien die Kirchenaustritte 2020 mit 373 gegenüber dem Vorjahr (484) etwas zurückgegangen, würden aber sich dennoch auf einem relativ hohen Niveau bewegen. Die Zahlen in den zurückliegenden Jahren zeigen folgende Entwicklung: 2018 kehrten 264 Menschen in Ravensburg ihrer Kirche den Rücken, 2017 waren das 210 Personen, 2016 lag die Zahl bei 254. Im Jahr 2015 kündigten 267 Ravensburgerinnen und Ravensburger die Mitgliedschaft in ihrer Kirche auf.

Seit November 2018 bestehe die Möglichkeit, die Reihenfolge der Vornamen neu zu sortieren. 2020 machten von diesem Recht 15 Bürgerinnen und Bürger Gebrauch.