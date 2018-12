So groß ist das gesamte Vermögen der Stadt Ravensburg

Ein dickes Buch mit 728 Seiten – das ist der Haushaltsplan der Stadt Ravensburg für 2019. Er enthält die Kosten für alle großen und kleinen Projekte der Stadtverwaltung, gibt Aufschluss über die Einnahmen der Stadt – und erstmals über das gesamte Vermögen. Am Montagabend wurde der Haushalt dem Gemeinderat vorgestellt.

Alles, was der Stadt Ravensburg gehört – vom Wald über den Gehweg bis zum Jahrhunderte alten Wehrturm – musste erstmals bewertet und zusammengezählt werden. Ergebnis: Die Stadt Ravensburg hat ein Vermögen von einer halben Milliarde Euro. Allerdings sei das eine recht abstrakte Zahl, sagte Oberbürgermeister Daniel Rapp am Montag, weil die Stadt vieles von den Werten nicht verkaufen könne oder wolle. Ob eine halbe Milliarde Euro viel oder wenig ist? Ravensburg stehe mit diesem Vermögen im Vergleich mit anderen Städten ähnlicher Größe relativ gut da, so die Einschätzung von Rapp.

Dass die Bewertung des Vermögens vorgenommen werden musste, liegt an einer neuen Systematik im städtischen Haushalt, der sogenannten Doppik (Ableitung aus dem Begriff der doppelten Buchführung). Die Umstellung von der bisherigen sogenannten kameralen Haushaltsführung auf die Doppik geht auf ein Gesetz des Landes Baden-Württemberg zurück, dass alle Kommunen dazu verpflichtet, spätestens ab 2019 so zu arbeiten. Die neue Haushaltsführung gleicht der eines Unternehmens. Neu für die Stadtverwaltung: Sie muss künftig den jährlichen Wertverlust des städtischen Eigentums, die sogenannten Abschreibungen, erwirtschaften. Sie betragen laut Verwaltung rund 8,3 Millionen Euro. Diesen Betrag zu erwirtschaften, gelingt im ersten Jahr allerdings nicht ganz, es bleibt ein Minus in Höhe von 5,86 Millionen Euro im sogenannten Ergebnishaushalt bestehen. Noch ist das erlaubt. Ab 2020 besteht die Pflicht, die Abschreibungen komplett zu erwirtschaften.

Die Umstellung auf das doppische System hat die Stadtkämmerei jetzt vier Jahre lang beschäftigt und insgesamt mehrere Hunderttausend Euro gekostet. Oberbürgermeister Rapp bekannte sich als Befürworter der Doppik. Die neue Haushaltsführung sei transparenter, die Haushalte verschiedener Städte würden besser vergleichbar. Außerdem liege durch die neue Systematik künftig ein stärkeres Augenmerk auf der Erhaltung des Vermögens, also etwa von Straßen und Gebäuden. Das heiße vermutlich häufiger Sanierung statt Neubau und sei im Sinne der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit. „Wir dürfen nur ausgeben, was unsere Generation erwirtschaftet“, sagte er. Nun zu den Details des Haushaltsplans, der am Montag den Gemeinderäten vorgestellt wurde, aber erst am 4. Februar 2019 beschlossen wird.

Erträge

Die Ertragssituation der Stadt ist 2019 laut Stadtverwaltung deutlich positiver als von der Verwaltung noch vor einiger Zeit erwartet. Die Stadt rechnet mit Erträgen in Höhe von 159,2 Millionen Euro. Beispielsweise die Gewerbesteuer steigt voraussichtlich von 48 Millionen (2018) auf 51 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2019.

Aufwendungen

Die Aufwendungen liegen bei 165 Millionen Euro. Einige große geplante Ausgaben der Stadt im Jahr 2019, die im Haushalt vorgesehen sind: Für die bautechnische Instandsetzung des Rathauses werden 5,1 Millionen Euro ausgegeben. 4 Millionen Euro kostet die Sanierung des AEG-/Spohngymnasiums, dem größten Gebäude im Eigentum der Stadt. 3,9 Millionen Euro sind für die Altlastensanierung des Güterbahnhofsareals eingestellt. Davon muss die Stadt allerdings nur 1,5 Millionen Euro bezahlen, weitere Kosten müssen die Verursacher tragen, außerdem fließt ein Landeszuschuss.

Schulden

Die Stadt kann 2019 auf eine Neuverschuldung verzichten, wie es im Haushaltsplan heißt.

Pläne für Großprojekte

Aus dem Haushaltsplan lässt sich herauslesen, dass für mehrere Großprojekte erste Beträge für die Planung vorgesehen sind. 500 000 Euro sollen laut Plan ausgegeben werden, um mit der Planung einer dreiteiligen Sporthalle am Sportzentrum Rechenwies zu beginnen, vorbehaltlich, dass ein Bundeszuschuss für das Projekt gewährt wird. Genau so viel ist im Haushalt veranschlagt, um den Umbau der Bauhütte zur Musikschule zu planen. 200 000 Euro sind dafür da, die Pläne zur Neugestaltung des Gespinstmarktes im Jahr 2020 zu konkretisieren. Der Platz soll grundlegend umgestaltet werden und zum Beispiel einen offenen Wasserlauf erhalten. „Ich bezeichne Ravensburg gerne als das Wohnzimmer Oberschwabens“, sagte Rapp. „Der Gespinstmarkt wird die Sofaecke.“ Bei den Bauarbeiten sollen auch ein Nahwärmenetz für die Innenstadt und Leistungsfähige Internetkabel verlegt werden.

Neue Stellen

Die Verwaltung will dem Gemeinderat vorschlagen, 13 neue Vollzeitstellen zu schaffen. Derzeit zählt die Ravensburger Stadtverwaltung 760 Mitarbeiter. „Bisher ist die Verwaltung sehr schlank aufgestellt“, sagte Rapp. Nur mit mehr Personal in den zukunftsträchtigen Bereichen Hochbau, Tiefbau, Stadtentwicklung und im Bildungsbereich könne die Verwaltung das stetige Wachstum der Stadt in der Qualität gestalten, die sich Rapp vorstellt.