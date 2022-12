So gelingt der Umstieg aufs Rad

Welche Maßnahmen sind nötig, dass mehr Menschen vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel und aufs Rad umsteigen? Das wollten die Verkehrsplaner des Gemeindeverband des Mittleres Schussental (GMS) von den Bürgerinnen und Bürgern der fünf Kommunen Ravensburg, Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg wissen. Deshalb riefen sie zwischen 16. September und 3. Oktober zu einer repräsentativen Online-Befragung auf. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und sind auf der GMS-Homepage veröffentlicht. Sie fließen in den „Klimamobilitätsplan“ ein. Er hat zum Ziel, mit einer Verkehrswende den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen im GMS von 2010 bis 2030 um 40 Prozent zu senken.

Ein verbessertes und dichteres Bus- und On-Demand-Shuttle Angebot – auch abends, nachts und am Wochenende –, verkürzte Busfahrzeiten sowie günstigere Preise für Bus- und Bahntickets wünscht sich ein Großteil der 2060 Befragten. Ebenso die Verbesserung der Radwege.

Auch Arbeitgeber im GMS-Gebiet könnten nach Meinung der Befragten dazu beitragen, dass Mitarbeiter seltener ins Auto steigen: mit Jobtickets für Bus und Bahn, Jobrad-Angeboten und Fahrrad-Abstellanlagen, Duschen und 40 Umkleiden für Radfahrer im Betrieb sowie mehr Homeoffice-Angeboten.

Grundsätzlich wird ein Lückenschluss im Radverkehrsnetz von den Befragten für wichtig erachtet. Dieses Ziel wird bereits mit der Planung des Radschnellwegs von Baindt nach Friedrichshafen verfolgt. Mehr Sicherheit auf den Radwegen wie etwa eine bessere Beleuchtung und ausreichend sichere Abstellplätze könnten nach Meinung der Befragten ebenso dazu beitragen, das Radfahren im Alltag attraktiver zu machen.

Um den Lieferverkehr zu reduzieren, wurden zentrale Paketstationen in den Wohngebieten und beim Einkaufen befürwortet. „Die Ergebnisse der Online-Befragung machen deutlich, wie wichtig das Thema Mobilität im ländlichen Raum des Gemeindeverbands ist und wie groß das Interesse der Bevölkerung an diesem Thema ist“, sagt Dirk Bastin als Vertreter der Stadt Ravensburg in dem Prozess.