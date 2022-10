So geht es zur Ravensburger Oberschwabenschau

Wenn am 15. Oktober die Ravensburger Oberschwabenschau startet, stellt sich für viele die Frage: Wie kommt man am bequemsten und schnellsten hin? Der Veranstalter rät: mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder indem man mit dem Auto einen von neun Park-and-Ride-Parkplätzen ansteuert, die während der Messe in Ravensburg und Weingarten eingerichtet werden. Von dort aus fährt man mit kostenlosen Pendelbussen weiter bis zur Messe.

Die Busse halten dann direkt an den Messe-Eingängen, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Von Süden kommend bieten sich zwei große P+R-Flächen in Weißenau an. Für alle, die über die B 33 aus dem Westen anrollen, ist der P+R-Platz Blaues Haus in der Ravensburger Weststadt ausgeschildert. In Weingarten gibt es viel Parkraum im Bereich des Lindenhofstadions und des Festplatzes. An den Wochenenden kommen weitere Parkplätze entlang der Anreiserouten hinzu.

Kostenlose Pendelbusse

Alle Parkplätze sind für die Messe reserviert und werden regelmäßig von Pendelbussen angesteuert. Die Busse fahren morgens ab etwa 8.50 Uhr, abends bis mindestens 18.30 Uhr. Fünf Sonderlinien gibt es eigens für die Oberschwabenschau. Die Busse sind für Messegäste kostenlos.

Und welcher Parkplatz ist der beste? Das hängt von Tag und Uhrzeit ab. „Mein Tipp ist: immer der Ausschilderung nach!“, sagt Stephan Drescher, Geschäftsführer der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) und langjähriger Messechef. „Unsere Ausschilderung passen wir laufend an die aktuelle Lage an. Wer den Wegweisern folgt, gelangt immer auf jenen Parkplatz, der zu diesem Zeitpunkt gerade am besten ist – und kommt von dort aus auch am schnellsten auf die Messe.“

Parksituation wird laufend angepasst

Dahinter stehen ein professionelles Verkehrsmanagement und ein dynamisches Parkleitsystem, das eigens für die neun Messetage eingerichtet wird. Rund 30 Helfer sind beteiligt, in der Zentrale auf dem Messegelände und draußen unterwegs im Stadtgebiet. Sie kümmern sich darum, dass alles funktioniert und bestmöglich fließt. Sie ändern die Schilder an den Straßen nach Bedarf – und zu Stoßzeiten im Viertelstundentakt. Auch Ampelschaltungen werden für die Messetage angepasst.

„Das Park-and-Ride-System ist die einfachste und günstigste Möglichkeit, auf die Messe zu gelangen“, sagt Stephan Drescher. „Es gibt zwar einige kostenpflichtige Stellplätze direkt am Messegelände, aber sie sind meist voll. Wir empfehlen allen Besuchern, Park and Ride zu nutzen und in unsere Pendelbusse umzusteigen. Das vermeidet Stress und hilft, Staus zu verhindern.“

Auch vom Bahnhof fährt ein Messebus

Ebenfalls eine gute, bequeme Lösung: Mit dem Zug und Bus und Nahverkehrstarifen nach Ravensburg fahren. Auch das ist komfortabel, betont Drescher: „Vom Bahnhof zur Messe kommt man ebenfalls mit dem kostenlosen Pendelbus.“ Von Norden her, aus Ulm, Laupheim, Biberach und Aulendorf, gibt es in der Regel zwei Verbindungen pro Stunde. Von Süden, aus Friedrichshafen, sind es meist drei Züge in der Stunde. Aus Sigmaringen und Bad Saulgau können Messegäste ebenfalls per Bahn anreisen, mit Umstieg in Aulendorf. Auch viele Regionalbusse halten am Ravensburger Bahnhof, wo man in den Messebus umsteigen kann. Wer innerhalb Ravensburgs per Stadtbus unterwegs ist, für den ist die Haltestelle Frauentor das Tor zur Messe: Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Messegelände.