So gefährlich sind die Bahnhöfe in der Region

Die Bahn teilt die Bahnhöfe nach Größe und Frequentierung in Kategorien ein. Von dergibt es in Baden-Württemberg nur die Hauptbahnhöfe in Stuttgart und Karlsruhe. Um in dieser Kategorie geführt zu werden, muss ein Bahnhof meist im Zentrum der Großstadt liegen und von bis zu 450.000 Reisenden pro Tag genutzt werden.

In der zweitgrößten Kategorie gibt es in Baden-Württemberg zwölf Bahnhöfe. Darunter fallen neben Ulm auch Tübingen, Singen und Plochingen. Bahnhöfe der Kategorie zwei sind meist in Großstädten oder an Flughäfen und werden täglich von mehreren Tausend Reisenden genutzt. Zudem halten an vielen dieser Bahnhöfe Intercity-Express-, Eurocity- oder Intercity-Züge.