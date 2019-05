Von Schwäbische Zeitung und Thomas Heckmann

Bei einem Straßenbahn-Unfall am Donnerstagnachmittag in Ulm gegen 16.10 Uhr ist eine 79 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Auto vom Ulmer Theater her kommend auf der Olgastraße in Richtung Justizgebäude unterwegs und wollte verbotenerweise nach links in die Syrlinstraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn der Linie 1, die in die gleiche Richtung unterwegs war.