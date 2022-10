Schwäbische stellt die häufigsten Betrugsmaschen vor: Der falsche Polizeibeamte

Das Polizeipräsidium Ravensburg bietet Gruppen ab 15 Personen kostenfreie Vorträge unter dem Titel „Vorsicht Abzocke!“ an. Die Veranstaltungen können beim Referat Prävention gebucht werden unter Telefon 0751 / 803 10 42 oder per E-Mail an ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de