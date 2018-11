So finden Sie den schnellsten und günstigsten Internet-Anbieter

Viel Vergnügen beim Lesen Dieser Inhalt steht normalerweise nur unseren Abonnenten zur Verfügung, für Sie ist er frei. Jetzt lesen

Deutschland ist Breitband-Entwicklungsland. Beim Glasfaserausbau liegt Deutschland mit einem Anteil von 2,3 Prozent weit hinter Ländern wie Russland (37,9 Prozent) oder Portugal (29,1 Prozent). Besonders ländliche Regionen sind unterversorgt.

Dabei gibt es in Baden-Württemberg, wo viele noch mit langsamem DSL surfen, vielerorts schon vergleichsweise schnelles und günstiges (Kabel-)Internet. Bei einem Wechsel lassen zudem sich Hunderte Euro sparen. Schwäbische.de erklärt, wie Sie ein passendes Angebot finden.

Welches ist der beste Internetanbieter?

Pauschal lässt sich das nur schwer beantworten, denn regional gibt es große Unterschiede. Im aktuellen, bundesweit durchgeführten Vergleichstest der Telekommunikationszeitschrift Connect liegt in puncto Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit die Telekom an der Spitze (447 von 500 Punkten), gefolgt von 1&1 (441 Punkte). Unitymedia und O2/Telefónica rangieren mit 422 beziehungsweise 420 Punkten im Mittelfeld. Vodafone kommt lediglich auf 392 Punkte. Regionale Anbieter wie TeleData aus Friedrichshafen oder NeckarCom aus Ellwangen und der monatlich kündbare Anschluss des Anbieters Easybell wurden nicht bewertet.

Ebenso wenig unter die Lupe genommen wurde etwa die Qualität des Supports. Darüber geben gesammelte Kundenerfahrungen am besten Aufschluss – zum Beispiel direkt auf den kommerziellen Preisvergleichs-Portalen check24.de oder verivox.de (siehe „Ist mein Anbieter zu teuer? Und wie finde den günstigsten?“)

DSL, VDSL, LTE, Kabel oder Glasfaser – was ist am besten?

Wer zu den wenigen Glücklichen mit Glasfaseranschluss (FTTH/B) gehört, der kann den aktuell schnellsten Internetanschluss buchen. Allerdings sind gerade einmal 3,4 Millionen Haushalte über Glasfaser angeschlossen. Pro Jahr werden derzeit nur etwa 500.000 Neuanschlüsse verlegt – bei rund 40 Millionen Haushalten wäre ganz Deutschland erst im Jahr 2054 mit dem superschnellen Internet versorgt. Flächendeckend verfügbar ist Glasfaser in der Region lediglich in Kempten im Allgäu. Auch in Lindau, Konstanz, Radolfzell und südwestlich von Biberach gibt es vereinzelt FTTH/B-Anschlüsse.

Die zweitbeste und weitaus realistischere Lösung für Privathaushalte im Süden Baden-Württembergs ist derzeit das sogenannte VDSL Vectoring, eine technische Verbesserung von VDSL. VDSL Vectoring bietet – je nach Ausbau – bis zu 250 MBit/s im Down- und 50 MBit/s im Upstream. Um VDSL Vectoring nutzen zu können, ist ein moderner Router nötig. VDSL mit Übertragungsraten von 100 MBit/s ist in fast allen größeren Städten in der Region verfügbar, dort allerdings nicht flächendeckend.

Mit dem „normalen“ VDSL ist im Upstream 10 Mbit/s, im Downstream mindestens 25 MBit/s, in der Regel aber 50 MBit/s möglich. Letzteres wird landläufig als „schnelles Internet“ bezeichnet. Voraussetzung ist eine Glasfaserleitung bis mindestens zum grauen Verteilerkasten am Bürgersteig.

DSL hingegen gibt es schon seit fast 20 Jahren in Deutschland – und hat (leider) noch lange nicht ausgedient, insbesondere auf dem Land. DSL liefert bis zu 16 MBit/s im Down- und 1 MBit/s im Upstream, für Single-Haushalte und Video-Streaming in HD häufig ausreichend. Mit DSL sind auch die meisten Router kompatibel. In ländlichen Regionen werden aber häufig nicht einmal 16 Mbit/s erreicht.

Internet per (TV-)Kabel ist in Baden-Württemberg weit verbreitet, günstig, und manche Anbieter liefern sogar sehr hohe Geschwindigkeiten mit bis zu 400 MBit/s. Der Nachteil: Je mehr Kunden im Kabelnetz surfen, desto langsamer wird der Anschluss – deshalb schwankt die Qualität der Anschlüsse stark. Zudem ist ein spezieller Router nötig, der allerdings meist vom Anbieter gestellt wird. In vielen Regionen ist Kabel-Internet die einzige zuverlässige Breitband-Alternative ohne Drosselung.

LTE, also schnelles Internet per Funk wie es in Smartphones zum Einsatz kommt, ist kein vollwertiger Ersatz für einen stationären Breitbandanschluss per DSL oder Kabel, obwohl theoretisch hohe Geschwindigkeiten (mindestens 50 MBit/s) möglich sind. Einerseits schwankt die Geschwindigkeit sehr stark, zudem gibt es faktisch keine ungedrosselten Zugänge, sprich: Ab einer bestimmten Anzahl von Downloads oder Uploads ist Schluss mit Highspeed. In ländlichen Regionen ist LTE aber oftmals die einzige Alternative.

Einen Anschluss per Satellit ist nur zu empfehlen, wenn auch kein LTE zur Verfügung steht, da die einmaligen Anschaffungskosten sehr hoch sind.

Gibt es in meinem Haushalt schnelles Internet?

Auf dem Breitbandatlas am Ende des Artikels sehen Sie eine grobe Übersicht nach Gemeinde. Detaillierte Informationen gibt es auf einer interaktiven Karte der Telekom. Dort ist auch zu sehen, wo der Ex-Monopolist demnächst Highspeed-Anschlüsse verlegt – etwa in Tettnang, Langenargen und Kressbronn. Verfügbare Highspeed-Anschlüsse per Kabel finden Sie auf der Webseite von Unitymedia.

Bei einem Preisvergleich wird allerdings meist automatisch berechnet, welche maximale Geschwindigkeit in Ihrem Haushalt verfügbar ist. Außerdem werden weitere Anbieter überprüft (siehe „Ist mein Anbieter zu teuer? Und wie finde den günstigsten?“).

Welche Geschwindigkeit (MBit/s) brauche ich?

Diese Frage muss jeder für sich beantworten. Wollen Sie nur ein paar E-Mails versenden und Katzenbilder teilen – oder auch 4K-Videos streamen? Nutzen nur Sie oder mehrere Menschen im Haushalt dieselbe Leitung?

16 MBit/s reichen für Gelegenheitssurfer, Online-Shopping, Youtube und Facebook völlig aus. Wer gerne Videos bei Netflix schaut und sich den Anschluss teilen muss, der sollte sich schon mindestens eine Leitung mit 50 MBit/s holen. 100 MBit/s lohnen sich eigentlich nur für Familien, Wohngemeinschaften oder Vielnutzer.

Aber Achtung: Besonders bei teuren Tarifen mit 100 MBit/s und mehr liegt das tatsächliche Tempo häufig weit unter der versprochenen Leistung. Was Sie dagegen tun können, erfahren Sie am Ende des Artikels.

Was sind Down- und Upstream – und was heißt eigentlich MBit?

Der Downstream ist die Übertragung von Daten zum Computer des Nutzers, etwa beim Streamen von Videos, der Upstream ist der Datenfluss in umgekehrter Richtung ist, zum Beispiel beim E-Mail-Versand. Ein Megabit (MBit) entspricht dabei 0,125 Megabyte (MB). Wenn der Downstream beispielsweise 50 MBit/s beträgt, wird ein hochauflösendes, fünf MB großes Foto unter idealen Bedingungen in weniger als einer Sekunde runtergeladen. Der Upstream ist für Normalnutzer in der Regel weniger relevant als der Downstream.

Brauche einen eigenen Router?

Inzwischen bieten fast alle Anbieter auch einen passenden Router zum Internetanschluss an – kostenlos, zum Kauf oder zur Miete. Ein eigener Router empfiehlt sich nur für erfahrene Nutzer, da das Gerät des Internetanbieters meist vorkonfiguriert ist und nur noch angeschlossen werden muss.

Ist mein Anbieter zu teuer? Und wie finde den günstigsten?

Zwar kommen auch Bestandskunden gelegentlich in den Genuss von Rabatten und günstigeren Tarifen, etwa bei der Telekom, wenn Mobilfunkvertrag und Internetanschluss vom selben Anbieter stammen. In der Regel profitieren Neukunden aber mehr als Bestandskunden. Deshalb lohnt sich häufig ein Wechsel.

Wer noch mehr sparen will und den bürokratischen Aufwand nicht scheut, sollte rechtzeitig vor Ablauf des Neuvertrages kündigen und sich regelmäßig einen neuen Anbieter suchen. Der Vorteil: Bei jedem Neuabschluss lässt sich durch einmalige Boni kräftig sparen. Zudem braucht man sich nicht darum zu kümmern, dass sich die monatlichen Kosten nach der automatischen Vertragsverlängerung (in der Regel nach 24 Monaten) häufig erhöhen oder der Vorteil durch den einmaligen Bonus verpufft.

Wem das alles zu aufwendig ist, der kann auch so sparen – und nebenbei Provisionen von bis zu 45 Euro kassieren. Doch dabei gilt es einiges zu beachten.

Zunächst sollten Sie überprüfen, welche Geschwindigkeit maximal in ihrem Haushalt verfügbar ist – das können Sie anbieterübergreifend auf einem Vergleichsportal wie check24.de erledigen. Dazu geben Sie zunächst hier Ihre Adresse ein. Anschließend können Sie links im Menü unter „Geschwindigkeiten ab“ die gewünschte Auswahl treffen und die jeweils verfügbaren Anbieter überprüfen. Zudem empfiehlt es sich die Preise nach „Durchschnitt pro Monat“, „Niedrigster zuerst“ zu sortieren. Wenn Sie nicht zusätzlich sparen möchten, können Sie jetzt weiter zu Punkt 6 springen. (Foto: Screenshot) Die großen Preisvergleichsportale check24.de und verivox.de arbeiten natürlich nicht uneigennützig und kassieren pro vermitteltem Kunden üppige Provisionen. Wer auch ein Stück vom Kuchen abhaben will, der sollte sich zusätzlich auf einem Cashback-Portal wie shoop.de anmelden. Dort lassen sich im Fall von check24.de je nach Anbieter bis zu 45 Euro sparen. Nach der Registrierung suchen Sie auf shoop.de nach check24.de und klicken anschließend auf den Button „Zum Shop und Cashback erhalten“. Gegebenenfalls den Adblocker deaktivieren. (Foto: Screenshot) Oben im Menü auf „DSL“ klicken und auswählen, ob der Tarif auch Festnetz-Telefonie und Fernsehen enthalten soll. Häufig sind Kombi-Pakete günstiger. Überprüfen Sie zunächst rechts, ob der „Niedrigste Preis zuerst“ angezeigt wird. Anschließend sollten Sie auf den blauen Link „Weitere Suchkriterien“ klicken. In der Ansicht von Punkt zwei sind diese bereits in der linken Spalte geöffnet. (Foto: Screenshot) Hier haben Sie nun mehrere Optionen. Haben Sie bereits einen Vertrag, aktivieren Sie das entsprechende Feld unter „Besteht ein laufender Vertrag?“. Die Kündigung übernimmt in der Regel Ihr neuer Anbieter. Gibt es in Ihrem Haushalt ausreichend schnelles Internet per DSL oder Kabel (siehe Punkt zwei), sollten Sie das Feld „mit Speed-Drosselung“ unbedingt deaktivieren – dahinter verstecken sich meist LTE-Tarife. Diese sind an den grauen Hinweisen „Hinweis: Mobilfunk-Tarif“ oder „Faire Datenvolumen-Regelung“ zu erkennen. Wenn Sie keinen eigenen, kompatiblen Router haben, aktivieren Sie das Feld „mit WLAN-Router“. Einen „Surfstick“ brauchen Sie in der Regel nur, wenn Sie einen LTE-Tarif buchen. Ein ebenfalls wichtiger Punkt: „Laufzeit“. Normal sind 24 Monate, es gibt aber auch Anbieter, die sich monatlich kündigen lassen, etwa Easybell. Wenn Sie bereits wissen, welche Geschwindigkeit maximal in Ihrem Haushalt möglich ist, können Sie oben die gewünschte „Geschwindigkeit (MBit/s)“ einstellen. Haben Sie nicht vor, bald wieder zu kündigen, sollte zudem das Feld „ohne Gutschein/Gutschrift“ aktivieren werden – so vermeiden Sie Tarife, die sich aufgrund einmaliger Boni lediglich in den ersten 24 Monaten rechnen. Achten Sie auf die Kundenbewertungen (Sternchen) und klicken Sie unbedingt vor Abschluss des Vertrages auf „Tarifdetails“. Bei diesem Beispiel (Unitymedia) beträgt der effektive Durchschnittspreis pro Monat in den ersten zwei Jahren zwar lediglich 11,24 Euro – aber der Teufel steckt wie so oft im Detail. Nach Ablauf der 24 Monate erhöht sich nämlich der Durchschnittspreis auf 29,99 Euro – weil die reduzierte Grundgebühr und das einmalige Cashback von check24.de nicht mehr greifen. (Foto: Screenshot) Ein Vertragsfalle findet sich bei Vodafone: Hier lockt der Anbieter mit einem günstigen Tarif von nur 13,74 Euro im Monat und 100 MBit/s – scheinbar ein Schnäppchen! Tatsächlich sind die 100 MBit/s nur im ersten Jahr verfügbar. Anschließend müssen Kunden auf 16 MBit/s wechseln – das kostet nach Ablauf der 24 Monate regulär und ohne Boni 29,99 Euro. Zu teuer für nur 16 MBit/s. Achtung: Wer vergisst den Wechsel telefonisch anzukündigen, der surft automatisch weiter mit 100 MBit/s und zahlt schon nach 12 Monaten 39,99 Euro im Monat. Zudem startet bei einem Wechsel eine neue Vertragslaufzeit von 12 Monaten – ärgerlich, wenn der Wechsel zu spät durchgeführt wird. (Foto: Screenshot) Haben Sie einen passenden Anbieter gefunden, klicken Sie auf „weiter“ und füllen die nötigen Felder aus. Achten Sie vor Vertragsabschluss darauf, ob Ihr neuer Anbieter auch tatsächlich die versprochene Leistung an Ihre Adresse liefern kann. Haben Sie den Vertrag bereits abgeschlossen und der Anbieter korrigiert die Angaben nachträglich, können Sie diesen innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen. Sobald der Anschluss und der Router eingerichtet wurden, sollten Sie unbedingt überprüfen, ob der Anbieter tatsächlich auch die versprochene Leistung liefert. Das können Sie entweder mit einem Tool des Anbieters oder bei der Bundesnetzagentur auf breitbandmessung.de überprüfen.

Mein Internet-Anbieter ist zu langsam – und jetzt?

Haben Sie zu unterschiedlichen Tageszeiten Messungen auf breitbandmessung.de durchgeführt und die versprochene Geschwindigkeit wurde nicht erreicht? Dann lohnt es sich, beim Anbieter nachzuhaken. Häufig reicht schon ein einfacher Anruf.

Bevor Sie sich (gerichtlich) mit Ihrem Anbieter anlegen, laden Sie die Desktop-App der Bundesnetzagentur herunter und starten Sie eine „Messkampagne“. Der Bundesnetzagentur zufolge gibt es zwar keinen gerichtlich festgelegten Wert, ab dem Kunden von einem Vertragsbruch ausgehen können. Die Behörde gibt aber eine Orientierung: Grundlage sind mindestens 20 Messungen an zwei unterschiedlichen Tagen mit einer LAN-Verbindung (kein WLAN). Demnach liegt ein Vertragsbruch vor, wenn bei Festnetz-Breitbandanschlüssen an zwei Messtagen jeweils mindestens einmal 90 Prozent der vertraglich vereinbarten Maximalgeschwindigkeit beim Download unterschritten werden.

„Zwar gibt es noch keinen gesetzlichen Anspruch, aber mit so einer Messung kann man dennoch gerichtlich Ansprüche geltend machen“, erklärt ein Sprecher der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. „Die Lücke im Telekommunikationsgesetz soll aber bald geschlossen werden. Derzeit sträuben sich die Anbieter natürlich noch dagegen.“ Wie Sie im Falle einer zu langsamen Leitung oder dauerhaften Störung bereits heute zu Ihrem Recht kommen – und notfalls aus dem Vertrag –, erläutert die Verbraucherzentrale auf ihrer Webseite.

Hier gibt's schnelles Internet

Mehr entdecken: Grüne wollen Rechtsanspruch auf schnelles Internet ab 2019

Mehr entdecken: Internet kann ländlichen Raum aufleben lassen