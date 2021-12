So feiern die Ravensburger Kirchengemeinden Weihnachten

In Eschach und Weißenau müssen sich Besucher anmelden

Die evangelische Kirchengemeinde Eschach feiert am Heiligen Abend um 16 Uhr einen Familiengottesdienst mit Krippenspiel auf dem Dorfplatz in Oberhofen. Er wird von Pfarrer Johannes Schüz und einem Team geleitet, die musikalische Gestaltung übernimmt der Musikverein. Bei diesem Gottesdienst dürfen die Besucher mit Maske singen, ein 2G-Nachweis ist nicht erforderlich. Um 17.30 Uhr findet eine Christvesper in der Lukaskirche statt, an dem nur mit einem 2G-Nachweis teilgenommen werden kann.

In der evangelischen Kirche in Weißenau finden von 15 bis 18 Uhr stündlich Kurzgottesdienste mit Musik und Gedanken zur Christgeburt statt. Für die Teilnahme wird ein 2G-Nachweis vorausgesetzt.

Für alle Gottesdienste an Heiligabend und dem Christfest sollen sich die Besucher anmelden. Dies ist über die Homepage www.ravensburg-evangelisch.de/eschach möglich, per E-Mail an pfarrbuero.ravensburg@elkw.de oder unter Telefon 22446 (bis 22. Dezember, 16 Uhr).