So fangen die Ferien gut an

Die Kinderstiftung Ravensburg startete im Rahmen des WörterWeltenEntdeckerCamps in die erste Sommerferienwoche mit Spiel, Spaß und Theater. Für 15 Grundschulkinder gab es vom 2. bis 6. Augus eine kostenfreie Ferienbetreuung. Morgens entdeckten die Kinder die Welt des Theaters, schlüpften in verschiedene Rollen und spielten mit ihren Worten, ihrer Mimik und Gestik. Begleitet wurde die Woche vom Motto „Unsere Elemente“. Jeden Tag wurde ein Element im Theater, beim Spielen, Vorlesen und Basteln aufgegriffen. Vom Samen in die Erde säen bis hin zur Wasserschlacht war für jedes Kind etwas dabei. „Uns ist es wichtig, dass die Kinder Spaß in ihren Ferien haben. Und gleichzeitig sollen sie etwas mitnehmen. Beim Angebot liegt der Fokus darauf, niederschwellig die Sprache der Kinder zu fördern und ihnen schöne Erlebnisse in der Gemeinschaft zu ermöglichen“, erzählt Roswitha Kloidt, Projektleitung der Kinderstiftung Ravensburg. Die Ferienbetreuung fand täglich von 8 bis 16 Uhr in Weingarten statt. „Kann die Ferienbetreuung nicht die ganzen Sommerferien gehen?“, fragte ein Kind am letzten Tag in der Abschlussrunde. Das klingt nach einer gelungenen ersten Ferienwoche. Das WörterWeltenEntdeckerCamp ist eine Ferienbetreuung für 15 Kinder im Grundschulalter und fand bereits zum zweiten Mal statt. Die Stiftung Kinderland fördert das WörterWeltenEntdeckerCamp und ermöglicht somit eine kostenfreie Ferienbetreuung für Kinder mit Sprachförderbedarf.