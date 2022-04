So fahren E-Bike sicherer

Der ADFC Ravensburg bietet am Samstag, 30. April, von 9 bis 13 Uhr ein Radspaß-Training an. Der Kurs findet am Parkplatz des Landratsamts Ravensburg Kreishaus II (Gartenstraße 107, Zugang über Schützenstraße) statt.

Das drei- bis vierstündige Training eignet sich besonders für alle Personen, die das Pedelecfahren neu für sich entdeckt haben, Fragen rund um das Pedelec(-Fahren) haben oder einfach nur ein paar Koordinations-Übungen machen möchten. Auf einem Übungs-Parcours werden spezielle Fahrsituationen erprobt, um in sicherer Umgebung ein Gefühl für das Rad zu entwickeln, heißt es in einer Vorschau.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Kosten übernehmen das Land Baden-Württemberg und der Landkreis Ravensburg. Weitere Informationen und Anmeldung: https://radspass.org/kurse