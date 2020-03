So einfach wie im Hinspiel wird es für den FV Ravensburg II nicht

Die U23 des FV Ravensburg tritt am Samstag um 15 Uhr beim TSV Trillfingen an. Ein Sieg beim Tabellenletzten der Fußball-Landesliga ist nach dem 5:0 gegen Weiler für die Ravensburger und ihren Trainer Fabian Hummel das klare Ziel.

Der TSV Trillfingen bleibt das Schlusslicht der Landesliga. Der Aufsteiger hat mit der schwächsten Offensive (13 Tore in 17 Spielen) und der löchrigsten Defensive (mehr als drei Gegentore pro Spiel) bis dato nur acht Punkte geholt. Immerhin haben die Trillfinger jahresübergreifend gerade ihre beste Phase: In die Winterpause sind sie mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Ochsenhausen gegangen – und im ersten Spiel 2020 holte der TSV beim 1:1 in Mietingen einen Punkt. Kleines Kuriosum: Sieben ihrer acht Zähler haben die Trillfinger auf fremden Plätzen geholt – auswärts haben sie damit sogar eine bessere Bilanz als der FV Ravensburg II.

Diese Statistik will FV-Trainer Fabian Hummel mit seinem Team unbedingt verbessern. „Wir hatten in der Hinrunde auswärts unsere Schwierigkeiten“, meint Hummel. „Auf der anderen Seite hatten wir auch alle Spitzenteams auswärts – es ist klar, dass wir in Trillfingen unbedingt einen Dreier holen wollen.“ Auch wenn die Trillfinger gerade auf eigenem Platz noch keinen Fuß auf den Boden bekommen haben, mahnt Hummel, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: „So einfach wie im Pokal (4:1, Anm. d. Red.) und im Hinspiel (5:1, Anm. d. Red.) wird es nicht werden – die Trillfinger haben sich mittlerweile an die Landesliga gewöhnt.“

Klar ist für Ravensburgs Trainer, dass er seine Spieler auf ein defensiver eingestelltes Team vorbereiten muss, als es zuletzt der FV Rot-Weiß Weiler war. Deshalb hat Hummel im Training auch weiter den Fokus auf spielerische Lösungen gelegt. Kapitän Samuel Walter wird nach seiner Verletzung zurückkehren. Sven Spekking ist wieder im Training dabei, muss aber noch Vorsicht walten lassen, wenn es in Spielformen und Zweikämpfe geht – der Innenverteidiger wird am Samstag noch nicht im Kader stehen. Bei Willibroad Gumuh machen die Probleme mit der Schulter einen Einsatz weiter unmöglich.