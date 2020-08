So arbeitet die Kulissenwerkstatt in Weißenau

Der Tag des Offenen Denkmals findet wieder am 13. September unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ statt. Aufgrund der Pandemie koordiniere die Denkmalschutz-Stiftung dieses Jahr nur ein digitales Erlebnis der Denkmale. In Ravensburg werde es dennoch die Möglichkeit geben, einen Teil des deutschlandweit einmaligen Bestandes an Theaterkulissen kennenzulernen, teilt die Stadt mit.

Einblick in die Restaurierungswerkstatt in Weißenau

Diese Theaterkulissen, die im Kulissenhaus neben dem Konzerthaus Ravensburg aufbewahrt wurden, würden seit mehreren Jahren durch die Förderung der Denkmalschutz-Stiftung und des Landesamts für Denkmalpflege aufwendig restauriert. Nun hätten Interessierte wieder einmal die Gelegenheit, die Restaurierungswerkstatt in Weißenau zu besuchen.

Der zuständige Restaurator Raymond Bunz werde die Gäste in Kleingruppen durch die Werkstatt führen (gemäß der Coronaverordnung) und die derzeitige Arbeit an den Stellkulissen erläutern. Die Führungen finden jeweils um 14, 15 und 16 Uhr statt. Da die Plätze limitiert sind, lohne sich eine zeitnahe Anmeldung ab dem 17. August im Kulturamt der Stadt Ravensburg, Montag bis Freitag, unter Telefon 0751/82168 oder per E-Mail an kultur@ravensburg.de.

Fachtagung zu den Theaterkulissen ist verschoben

So erhalte man auch genaue Informationen zur Anfahrt der Kulissenwerkstatt. Wer bereits auf die Fachtagung zu den historischen Theaterkulissen in diesem Jahr gewartet hat, müsse sich noch etwas gedulden. Aufgrund der Pandemie werde auch diese in das kommende Jahr verschoben. Nähere Infos werden dazu rechtzeitig bekanntgegeben, heißt es.

Als historisch bedeutendes Denkmal in Ravensburg beteilige sich auch das Museum Humpisquartier am diesjährigen Ereignis. Der geschichtsträchtige Gebäudekomplex empfange die Gäste mit kostenfreiem Eintritt. Weitere Programmpunkte würden rechtzeitig unter www.museum-humpis-quartier.de veröffentlicht.