Smartphone & Co. macht neue Therapien möglich

2200 der insgesamt 3500 in Ravensburg angesiedelten Vetter-Mitarbeiter sind zur jährlichen Betriebsversammlung des Pharma-Dienstleisters in die Oberschwabenhalle gekommen. Ende vergangener Woche wurden sie dort über die aktuellen Entwicklungen ihres Arbeitgebers informiert. Die Stimmung war entspannt, denn bei Vetter läuft es bestens.

Udo J. Vetter, Beiratsvorsitzender und Mitglied der Inhaberfamilie, betonte in seiner Ansprache: „Wir sind ein gesundes, mittelständisches Familienunternehmen und werden unseren Weg erfolgreich weiter gehen.“ Dabei setze der Pharmadienstleister vor allem auf Beständigkeit, Nachhaltigkeit und Stabilität. Auch bei Vetter ist die Digitalisierung ein großes Thema. Zum einen eröffne die Tatsache, dass die Leute ständig ihr Smartphone dabei haben, „für den Medizinbereich neue Möglichkeiten der Unterstützung von Behandlungen“, wie Geschäftsführer Oliver Albrecht ausführt. So könnte das Handy oder andere digitale Geräte einen Patienten in Zukunft beispielsweise daran erinnern, wann er welche Medizin in welcher Dosierung einnehmen muss. Man arbeite mit Pharma- und Biotechunternehmen an „zeitgemäßen Therapieformen“. Auch intern hält die Digitalisierung die Firma in Atem: Verwaltungsprogramme wie Reise- oder Zeitkontenmanagement werden ebenso digitalisiert wie die Dokumentation. „Das Zusammenspiel von Mitarbeitern und Robotern bei der gemeinsamen Ausführung von Arbeitsprozessen wird ebenfalls weiter zunehmen“, stellt Albrecht in Aussicht.

Abgesehen davon investiert Vetter weiter nicht nur in die Modernisierung sondern auch den Ausbau seiner Standorte – unter anderem in der Ravensburger Schützenstraße. Weil der Pharmadienstleister so rasant wächst, ist er permanent auf Mitarbeitersuche– 100 Stellen sind nicht besetzt. Obschon die Zuversicht in die Zukunft vorherrscht, werde es den 29 Vetter-Betriebsräten, von denen sieben freigestellt sind, nicht langweilig, versichert Betriebsratsvorsitzender Josef Wielath. „Gravierenden Probleme“ gebe es im Unternehmen keine, allenfalls mal „kleinere Spannungen oder Reibereien“, die sich aber „im normalen Rahmen“ halten würden.

Immer mal wieder komme es vor, dass sich jemand den Job in der Produktion anders vorgestellt habe und nicht damit klarkomme, auf Dauer mit Schutzanzug, -brille- und handschuhen zu arbeiten. „Daran kann die Firma Vetter allerdings nicht ändern, die Hygienestandards in den Reinräumen sind Vorschrift“, weiß Wielath. In Bezug auf die Digitalisierung zieht er nach der Betriebsversammlung das Fazit: „Wir können gespannt und gleichzeitig zuversichtlich sein, welche vielfältigen Chancen sich aus dieser neuen Arbeitswelt ergeben werden.“

