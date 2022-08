Smaland-Kinder erhalten Paten

Smaland ist nicht nur ein Paradies für Kinder in Schweden. Smaland ist auch ein lebendiger Ort in Weingarten: Den Namen trägt eine der fünf Kindergartengruppen im Kinderhaus Bullerbü an der Promenade. Die Regelgruppe wird laut Mitteilung im Nebengebäude der Einrichtung des DRK-Kreisverbandes Ravensburg betreut. Durch die langandauernden Kontaktverbote aufgrund der Coronapandemie waren die Kleinen dort sehr abgesondert. Das soll sich rasch ändern.

Seit März dieses Jahres lasse die Pandemiesituation nun zu, dass die Smaland-Kinder aktiv in das Kindergartenleben eingebunden werden. Nicht nur ihre Integration, sondern auch das Sprachverständnis werden so gefördert. Für die Betreuung der Kinder ist Teamleiterin Magdalena Hantschel und ihr Team verantwortlich. Neben den Angeboten in der Smaland-Gruppe, können die Kinder jetzt an den übergreifenden Angeboten wie dem monatlich stattfindenden Freundetreff teilnehmen, genauso wie die Kinder aus den anderen vier Gruppen. „In dem großen Morgenkreis singen wir und die Kinder erzählen aus den Gruppen,“ schildert Carina Rädler, stellvertretende Kindergartenleiterin. Die Smaland-Kinder haben auch die Möglichkeit sich bei bestimmten übergreifenden Angeboten einzuwählen. Diese Angebote aus dem kreativen, musikalischen, handwerklichen oder sportlichen Bereich wählen die Kinder selbst aus.

Eine solche Zusammenführung gehe nicht auf Knopfdruck. Immerhin waren die Kinder rund zwei Jahre von den anderen isoliert. Manche brauchen etwas mehr Zeit, sich an die neue Offenheit zu gewöhnen. Andere tun sich leichter und haben keine Berührungsängste. Bei einigen merke man jetzt schon eine positive Entwicklung, auch in Sachen Sprache. Carina Rädler schildert etwa das Beispiel eines Fünfjährigen, dessen Eltern aus der Türkei stammen, und der schon richtig gut integriert sei. In einer Gruppe im Haupthaus hat er auch einen Freund gefunden, und die beiden sind inzwischen fast unzertrennlich. „Bei der Wahl der Angebote müssen die Erzieherinnen die beiden per Telefonanruf unterstützen, damit sie auch sicher die gleichen Angebote wählen und ihre Zeit gemeinsam verbringen können“, so die Fachkraft.

Die Integration der Smaland-Gruppe folgt einem Stufenplan, den die pädagogischen Fachkräfte gemeinsam entwickelten. Ein Anspruch ist es dabei, die Kinder nicht zu überfordern. Eine Idee war, Kinder vom Haupthaus als Paten einzusetzen. Die Bereitschaft der Kinder, sich freiwillig einzubringen, war groß und jedes Smaland-Kind bekam für vier Wochen einen der drei- bis sechsjährigen Paten.