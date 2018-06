Slavetinsky: Zu Hause ist halt zu Hause

Lukas Slavetinsky (Foto: Archiv/Kästle) war von 2008 bis zur Saison 2013/2014 Verteidiger bei den Ravensburg Towerstars, Publikumsliebling und zeitweise Kapitän. Während der vergangenen Saison wurde er nach einem Zerwürfnis mit Trainer Petri Kujala von heute auf morgen entlassen. Laut Slavetinsky gab es dafür keinen wirklichen Grund. Alexander Tutschner unterhielt sich mit dem 33-jährigen Eishockeyprofi, der am Sonntag mit seinem neuen Team, den Dresdner Eislöwen, in Ravensburg zu Gast war.

Herr Slavetinsky, wie war es, mal wieder im Ravensburger Eissportstadion aufzulaufen?

Sehr schön. Zu Hause ist halt zu Hause, da ändert sich nichts dran.

Sie haben mit Dresden 2:5 gegen die Towerstars verloren, sind die Eislöwen zu offensiv aufgetreten?

Wir versuchen immer unser System zu spielen. Es war einfach ein schweres Spiel für uns. Ravensburg ist eine klasse Mannschaft, ganz stark in der Offensive, und hat uns heute tierische Probleme bereitet. Es war ein verdienter Sieg für die Towerstars.

Wie sehen Sie die Chancen für Dresden im Kampf um die Play-offs?

Wir sind erst mal auf Platz elf abgerutscht, aber es sind nur drei Punkte auf Platz sieben. Wir hatten jetzt vier Auswärtsspiele am Stück und wir haben noch ein ganz schweres vor uns mit dem Spiel in Bietigheim. Dann müssen wir schauen, dass wir die Punkte in den Heimspielen holen. Wir haben es noch selbst in der Hand. Ich schaue da positiv in die Zukunft.

Was die Scorer-Punkte betrifft, sind Sie wieder einer der besten Verteidiger der zweiten Liga. Sind Sie mit Ihrer persönlichen Bilanz zufrieden?

Ich bin zufrieden. Ich spiele jetzt etwas anders als in Ravensburg. Ich schaue, dass ich die Scheiben gut verteile und meine Mitspieler gut in Szene setze.

Wie schätzen Sie die Chancen von Ravensburg in den Play-offs ein?

Das ist schwer zu sagen. Ich denke, offensiv sind sie wie gesagt ganz stark besetzt. Wenn man sie aber mal tief drin hat in der eigenen Zone, sind sie auch anfällig. Das muss man auch sagen. Aber die Towerstars haben drei offensiv sehr starke Reihen und wenn die ins Laufen kommen, kann mit der Mannschaft alles passieren. Offensiv sind die Towerstars neben Bietigheim eine Klasse für sich.

Wissen Sie eigentlich mittlerweile, warum Sie damals in Ravensburg rausgeflogen sind?

Das weiß ich noch immer nicht. Aber es ist, wie es ist, ich kann daran nichts ändern. Ich habe das akzeptiert und ich muss mich um meine Zukunft kümmern.

Können Sie sich vorstellen, irgendwann wieder nach Ravensburg zurückzukommen, egal in welcher Funktion?

Ausgeschlossen ist ja nichts im Eishockeygeschäft. Wie gesagt, Zu Hause ist zu Hause.