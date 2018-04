SKW und Reute treffen sich zum Abstiegskrimi

Die Fußball-Kreisliga A I befindet sich in ihrer wohl entscheidenden Phase. Im Aufstiegskampf müssen die ersten Mannschaften so langsam abreißen lassen, im Abstiegskampf wird es immer dramatischer. Am Samstag und Sonntag steigt der 21. Spieltag, allerdings werden nur sechs Partien ausgetragen. Das Spiel SV Bergatreute gegen SV Vogt wurde auf Donnerstag, 3. Mai, verschoben. Einige Mannschaften müssen langsam den vielen Spielen Tribut zollen.

FG 2010 WRZ – TSG Bad Wurzach (Sa, 17 Uhr, Hinspiel 0:1): Die FG 2010 WRZ verschaffte sich mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen etwas Luft im Abstiegskampf und liegt aktuell auf dem achten Platz. Dort beginnt im Moment der Abstiegskampf. Die TSG Bad Wurzach holte aus den vergangenen fünf Spielen nur zwei Siege und verspielte so die Tabellenführung. Nur zwei Punkte liegt die TSG vor Vogt.

FV Bad Waldsee – SV Fronhofen (So, 15 Uhr, Hinspiel 0:2): Am vergangenen Sonntag hat sich der SV Fronhofen die Tabellenführung ergattert. Der SVF hat die Auswärtsschwäche abgelegt und ist aktuell die formstärkste Mannschaft der Liga. Am Donnerstag gewann Fronhofen auch das Nachholspiel gegen den SV Bergatreute mit 3:0 und hat nun vier Punkte Vorsprung auf Bad Wurzach. In Bad Waldsee geht Fronhofen als klarer Favorit ins Spiel. Der FV verlor jedoch von den vergangenen fünf Spielen nur ein einziges und kämpft mit allen Mitteln um den Verbleib in der Liga.

SG Baienfurt – FV Molpertshaus (3:2): Der FV Molpertshaus ist in seiner aktuellen Situation so etwas wie der Hamburger SV der Kreisliga A. Nach jedem Spieltag wird geschaut ob das Wunder Klassenerhalt noch möglich ist. Seit dem Trainerwechsel von Norbert Badstuber zu Otto Gaissert zeigt sich der FVM verbessert, am Donnerstag gab es aber eine 3:4-Niederlage in Vogt. Die SG Baienfurt hat weiterhin zu wenig Konstanz, um richtig ins Aufstiegsrennen einzugreifen.

SK Weingarten – SV Reute (0:3): Sowohl der SK Weingarten (Elfter) als auch der SV Reute (Zwölfter) stecken voll im Abstiegskampf. Ein Punkt trennt beide. Ein Sieg wäre also für beide enorm wichtig. Nachdem beide ein zwischenzeitliches Hoch hatten, setzte es für Reute wieder zwei Niederlagen in Serie, für Weingarten gar deren drei. „Verlieren verboten“ heißt es daher am Sonntag.

SG Waldburg/Grünkraut – TSV Berg II (4:2): Mit zwei Siegen am Stück hat der TSV Berg II den Negativlauf gestoppt und liegt auf dem siebten Platz. Mit 27 Punkten dürfte der TSV die größten Abstiegssorgen los sein. Vier Punkte weniger als die Berger hat die SG Waldburg/Grünkraut. Damit steckt diese noch voll im Abstiegskampf und benötigt im Heimspiel dringend einen Sieg.

SV Blitzenreute – SV Wolfegg (0:5): Auf den Papier und vor der Saison hätte man hier vom Duell eines Abstiegskandidaten gegen einen Meisterschaftsanwärter gesprochen. Der SV Blitzenreute hat die Erwartungen auch bestätigt und wird wohl als Tabellenletzter in die Kreisliga B absteigen. Der SV Wolfegg aber ist mittlerweile meilenweit vom Aufstieg entfernt. Aus den bisherigen sechs Spielen des Jahres holte der SVW nur vier Punkte. Zuletzt setzte es eine bittere 2:4-Niederlage im Derby gegen den SV Bergatreute – sogar nach 2:0-Führung. Vielleicht ist der Tabellenletzte nun ein passender Aufbaugegner für Wolfegg.