SKV spielt noch einmal in Grünkraut

Die Rollstuhlbasketballer des SKV Ravensburg richten am Samstag ihren letzten Heimspieltag dieser Saison in der Landesliga Baden-Württemberg in Grünkraut aus. Zum Auftakt um 10 Uhr streben die viertplatzierten Hausherren gegen FA Göppingen einen wichtigen Heimsieg im Kampf um das obere Tabellendrittel an.

Der Höhepunkt des Spieltags ist laut Mitteilung die zweite Partie der Ravensburger um 14 Uhr gegen BC Darmstadt. Hier wartet auf die Gastgeber um Spielertrainer Daniel Heine die schwere Aufgabe gegen den ungeschlagenen Tabellenführer. Nach der deutlichen Hinspielniederlage wollen die Ravensburger vor heimischem Publikum eine bessere Leistung abliefern und das Spiel so lange wie möglich offen gestalten. Um 12 Uhr spielen die beiden Gästeteams FA Göppingen und BC Darmstadt gegeneinander.