SKV Ravensburg ist Vizemeister in der Landesliga

Der SKV Ravensburg ist Vizemeister der Rollstuhlbasketball-Landesliga. Bis gefeiert werden durfte, mussten die Ravensburger am letzten Spieltag aber viel Arbeit verrichten. Beim Tabellenzweiten Freiburg gab es zum Abschluss einen 47:46-Zittersieg und damit noch den Sprung auf Rang zwei.

Am letzten Spieltag ging es im direkten Duell bei den Breisgau Baskets in Freiburg um Platz zwei. Die Ravensburger hatten einen schlechten Start und lagen nach dem ersten Viertel mit elf Punkten zurück. Nach einer Umstellung in der Verteidigung holte der SKV bis zur Halbzeit durch schöne Treffer von Daniel Heine und Emanuele Caruso den Rückstand auf und ging mit einer 24:22-Führung in die Kabine.

Nach der Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel auf hohem Niveau. Keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen und somit waren die letzten Minuten entscheidend. Mit sechs Punkten in Folge von Steffen Buzengeiger sowie Treffern von Daniel Hofherr und Georg Beschler stand es zehn Sekunden vor Ende der Partie 45:45.

Durch ein Foul der Ravensburger mussten die Freiburger an die Freiwurflinie, trafen aber nur einen der zwei Würfe. Die Ravensburger holten sich den Rebound und setzten mit zwei Pässen über das Spielfeld Steffi Wilke in Szene, die mit einem Korbleger in letzter Sekunde den 47:46-Sieg des SKV besiegelte.