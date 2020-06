Skoda und Bus stoßen zusammen

In der Kuppelnaustraße ist eine 54-jährige Skodafahrerin, die am Mittwoch Richtung Weingarten unterwegs war, um 13.30 Uhr mit einem Linienbus der DB zusammengestoßen. Die Frau hatte Den von links kommenden, bevorrechtigten Bus an der Kreuzung Möttelinstraße übersehen. Trotz einer Vollbremsung konnte der 58-jährige Busfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Vollbremsung des Linienbusses fiel eine 48-jährige Mitfahrerin vom Sitz und verletzt sich leicht. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden von 2500 Euro. Die Skodafahrerin muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.