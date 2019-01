Singender Zahnarzt in Ravensburg: Das macht Dr. Alban heute

In der Ravensburger Oberschwabenhalle werden am Samstag bei Ride on Fire rund 300 Sportler auf Indoorcyclingrädern schwitzen. Um 21 Uhr beginnt dort die Aftershowparty - mit einem besonderen Gast: Dr. Alban, bürgerlicher Name: Alban Uzoma Nwapa.

In den 90er-Jahren hat er mit Hits wie "It's my life", "Sing Hallelujah" oder "Hello Africa" eine ganze Generation zum Tanzen gebracht. Als Vertreter der kitschig-klischeehaften "Eurodance"- und "Dancefloor" Musikepoche war der Mann, eigentlich ein schwedischer Zahnarzt, nicht mehr aus den Charts wegzudenken.

Doch das ist lange her. Dr. Albans letzter Nummer-Eins-Hit in Deutschland war das besagte "It's my life" im Jahr 1992. Seither ist es still um den Mann geworden, dessen markanter Rap ihn gemeinsam mit seinen stets kreativ geflochtenen Haaren zum Kultstar machten.

Heute kursieren nur noch spärliche Informationen über den Mann mit nigerianischen Wurzeln, der weiterhin in Stockholm lebt und übrigens der Onkel von Ricarda Wältken ist, Mitglied der ebenfalls in den 90ern erfolgreichen Girlgroup Tic Tac Toe.

In einem Stern-Interview sagte er 2007: "Ich habe jetzt eine Familie und lasse es ruhiger angehen." Daneben macht er immer wieder Musik, tritt regelmäßig in Clubs auf - vor deutlich kleinerem Publikum als damals. Sein letztes Album "Back To Basics" (2007) und seine jüngste Single "Elmoped" (2015) dürften unterdessen nur Liebhabern bekannt sein.

Wer reinhört dürfte ob der unverwechselbaren Stimme aber sofort an die guten alten 90er erinnert werden.

Wer sich live ein Bild des mittlerweile 61-Jahre alten Musikers machen will, der kann das noch am Samstagabend ab 21 Uhr in Ravensburg in der Oberschwabenhalle.