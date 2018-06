Simone Rueß zeigt ihre Kunst

Kunst und Künstler hautnah erleben: Das bietet die Veranstaltungsreihe „Kunstsalon“ im Kunstmuseum Ravensburg. Zu Gast ist am Freitag, 8. Mai, um 17 Uhr die Künstlerin Simone Rueß. Sie wird ihre aktuellen Arbeiten, die unter dem Namen „Ravensburg“ im Foyer des Kunstmuseums zu sehen sind, vorstellen und führt ein Gespräch, das von MuseumsdirektorinNicole Fritz moderiert wird. Der Eintritt ist frei. Die Plätze sind begrenzt. Anmeldung unter Telefon 0751/82812 oder per E-Mail an kunstmuseum@ravensburg.de.