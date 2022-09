Simon Schmiedel kehrt zu den Ravensburg Rams zurück

Das erste Spiel in der Bezirksligasaison 2022/23 ist für die Ravensburg Rams gleich ein spannendes Derby. Am Samstag, 17. September (18 Uhr), ist der Landesliga-Absteiger HSG Friedrichshafen-Fischbach zu Gast in der Ravensburger Kuppelnauhalle.

Der neue Trainer der Ravensburg Rams hat keine leichte Aufgabe. Manuel Kuttler muss nicht nur eine neue Mannschaft und ein neues Umfeld kennenlernen. Der Trainer muss die Rams zu einer Mannschaft formen. Gleich sieben Spieler sind neu zum Handball-Bezirksligisten gekommen. Der bekannteste Zugang ist ein alter Bekannter: Simon Schmiedel. Los geht die neue Saison für die Rams am Sonntag im Bezirkspokal.

In der Vorbereitung haben viele Spieler gefehlt

Wo genau seine Mannschaft steht, weiß Manuel Kuttler kurz vor dem ersten Pflichtspiel nicht so genau. Die Vorbereitung war durchwachsen. „Grundsätzlich bin ich mit dem Kader zufrieden“, sagt Kuttler. „Wenn er denn mal vollständig wäre.“ War er in der Vorbereitung aber nur selten. Manche konnten wegen der Arbeit nicht immer dabei sein, andere waren im Urlaub, manch ein Student zu Hause. „Wir waren selten komplett im Training“, meint der Sportliche Leiter Günter Niederer.

Die TSG Leutkirch, Pokalgegner am Sonntag (17 Uhr/Gymnasium-Sporthalle Leutkirch), spielt in der Bezirksklasse. Die Ravensburger spielen eine Liga höher in der Bezirksliga und sind alleine deshalb leicht favorisiert. „Aber ich kann es wirklich noch nicht einschätzen, wie es läuft“, sagt Kuttler. „Gewinnen wollen wir natürlich immer.“ Er wolle die Pokalpartie aber auch „zum Einspielen“ nutzen.

Aus beruflichen Gründen zurück in Ravensburg

Auf Tore von Patrik Häffner (beruflich bedingt nach Heilbronn) und Lukas Haefele (pausiert) müssen die Ravensburger verzichten. In die Bresche springen soll Simon Schmiedel. Aus beruflichen Gründen war der Rückraumschütze in den vergangenen vier Jahren in Kornwestheim. „Ich habe mich bei SF Schwaikheim fitgehalten“, sagt Schmiedel. Nun ist der inzwischen 30-Jährige zurück nach Ravensburg versetzt worden. „Ich habe Bock, wieder anzugreifen“, sagt Schmiedel. Mit einer Einschränkung: „Ich muss schauen, wie es mit dem Beruf zusammenpasst.“ Am Sonntag im Pokal will Schmiedel auf jeden Fall mit dabei sein. „So einen Spieler können wir immer gut gebrauchen“, sagt Trainer Kuttler.

Drei Landesliga-Absteiger machen die Bezirksliga spannend

Neu im Rückraum der Rams ist zudem Tobias Harastko. Der 23-Jährige, der in Weingarten studiert, spielte in der vergangenen Saison bei der zweiten Mannschaft der MTG Wangen. „Als klar war, dass meine Zeit da dem Ende entgegengeht, habe ich überlegt, wo ich weiterspielen könnte“, sagt Harastko. Gelandet ist er beim TSB Ravensburg. Seine Lieblingsposition ist im Rückraum Mitte. „Ich spiele da, wo der Trainer mich braucht“, sagt Harastko lachend. Weitere Zugänge bei den Rams sind Tim Thulke aus Heilbronn, Dean Martin und Benedikt Bucher von der TSG Ailingen sowie Gianluca Rizzo von der TSG Leutkirch. Aus der A-Jugend sollen etwa Lukas Kaut und Leonhard Hildebrand erste Erfahrungen bei den Aktiven sammeln.

Die neue Bezirksligasaison werde spannend, vermutet Niederer. „Drei Landesliga-Absteiger sind dabei, die Liga ist zumindest vom Papier her sehr gut“, sagt der Sportliche Leiter der Rams. Schmiedels Ziel ist, „das obere Drittel anzugreifen“. Seine Tore sollen dabei helfen.