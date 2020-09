Simon Ottler zum Prorektor und Dekan Wirtschaft der DHBW Ravensburg gewählt

Professor Simon Ottler (Foto: DHBW) ist vom örtlichen Hochschulrat zum neuen Prorektor und Dekan Wirtschaft der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg gewählt worden. Er übernimmt das Amt von Professor Volker Simon, der zum 30. September in den Ruhestand geht, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule.

Ottler lehrt bereits seit 19 Jahren an der Hochschule und bekleidete dort verschiedene Funktionen und Ämter. Er kam 2001 als Lehrprofessor an die damalige BA Ravensburg und übernahm 2002 die Studiengangsleitung im Bereich BWL-Medien- und Kommunikationswirtschaft. 2019 wurde er in den örtlichen Senat der Hochschule gewählt.

Neben der weiteren Entwicklung des Studienangebots liegt Simon Ottler vor allem die anwendungsorientierte Forschung im Zusammenspiel von dualer Hochschule und Unternehmen besonders am Herzen. 2015 gründete er mit dem Zentrum für empirische Kommunikationsforschung (ZEK) das erste Kompetenzzentrum an der DHBW Ravensburg, das er bis heute leitet. Durch seine transferorientierten Lehr- und Forschungsprojekte ist Simon Ottler gut in Wirtschaft, Politik und Verbänden in der Region vernetzt. 2019 gewann er mit zwei Kollegen den Wissenschafts- und Transferpreis der Stadt Ravensburg. (sz)