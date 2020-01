Silvesterkracher gegen Auto geworfen

Am Silvesterabend hat ein Unbekannter in der Schmalegger Straße in Ravensburg kurz vor der Einmündung Rümelinstraße einen gezündeten Böller vor ein heranfahrendes Auto geworfen. Laut Polizeibericht erschrak die Autofahrerin, zog reflexartig nach rechts und stieß gegen den Bordstein. Die Folgen waren ein platter Reifen und eine beschädigte Felge.