Silvesterkonzert in Christkönig mit „Was Neues“

Festliche, besinnliche und weihnachtliche Musik zum Jahresabschluss erklingt am Samstag, 31. Dezember, um 21 Uhr beim traditionellen Silvesterkonzert, welches in diesem Jahr wieder in der Pfarrkirche Christkönig stattfindet, mit dem Blechbläserquartett „Was Neues“.

Auf dem Programm stehen Werke aus mehreren Jahrhunderten, unter anderem von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel sowie verschiedene Choral- und Spritualbearbeitungen. Das Blechbläserquartett „Was Neues“ spielt in der Besetzung Albrecht Streicher und Berthold Kiechle (Trompeten), Thomas Ruffing (Posaune) und Udo Schäfer (Euphonium). Die vier routinierten Instrumentalisten, die größtenteils als Lehrer an verschiedenen Musikschulen in der Region tätig sind, werden beim Konzert in Christkönig nochmals einige Kompositionen spielen, mit denen sie im Laufe des zu Ende gehenden Jahres bei Konzerten zwischen Allgäu und Bodensee ihre Zuhörer erfreuen und begeistern konnten.

Mit mehreren Textbeiträgen wird Gertraude Walser das Programm bereichern. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es gibt eine Kollekte.